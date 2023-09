Nuevamente robaron un caballo de Fundación La Delfina

El espacio de equinoterapia de Fundación La Delfina, que funciona en Oro Verde, sufrió nuevamente un robo: esta vez, delincuentes se llevaron a Margarita, uno de los caballos con los cuales se realizan los tratamientos.En diálogo con, Marita Suárez, directora del lugar, contó que “sucedió anoche y quedó registrado en las cámaras, pero la justicia no nos deja hacerlo público porque está en investigación”.“Dos jóvenes con capucha ingresaron a las 22.45 por el lado de las vías, rompieron los alambres y soltaron dos de los caballos que evidentemente no los pudieron agarrar, sacaron a Margarita del corral y se la llevaron por el costado de la vía. Suponemos que agarraron para el lado de Paraná. Está toda la policía trabajando”, mencionó.Consultada por los posibles autores del hecho, Suárez dio cuenta que como es una zona oscura y están con capucha no los han podido identificar “y las cámaras de la ruta no están monitoreadas sino en el semáforo donde empieza Oro Verde se los hubiera podido ver, pero no están funcionando”.Sobre Margarita, indicó que “es una yegua blanca de 8 años, tordilla, tiene una marca en la paleta izquierda y tres manchas arriba del anca, es muy briosa, y en este momento está en entrenamiento para equinoterapia”.“Para nosotros es un perjuicio muy grande no sólo en lo económico sino también en lo afectivo. La gente no se hace una idea lo que es para nuestros pacientes que tienen una sensibilidad especial que nos falte un caballo. Este año cumplimos 25 años y siempre hemos estado expuestos a los robos y parece mentira, pero los roban porque saben que están bien cuidados, vacunados y alimentados”.Margarita llegó hace dos años a la Fundación y “Calito”, su potrillo, “estuvo relinchando buscando a su mamá, siente su ausencia”.“Lamentablemente falta compromiso de parte de las autoridades gubernamentales para perseguir el comercio de los caballos”, expresó Suárez y acotó que “en Entre Ríos hay tres frigoríficos que faenan caballos que no están habilitados y la carne se exporta, y nadie hace nada. Son un gran comercio y ese tipo de gente no razona en el perjuicio que hace con nuestros pacientes, nuestras instituciones. Estamos muy expuestos”.“Ojalá que Marga aparezca, sé que la policía está haciendo un gran trabajo para ello”, dijo finalmente.