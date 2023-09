Murieron dos ex funcionarios al choque su vehículo contra un camión

Dos ex funcionarios del gobierno de Neuquén fallecieron tras un choque que se produjo en la ruta 237 a la altura de la localidad de Picún Leufú, ubicada al sur de la ciudad de esa provincia.El siniestro provocó la muerte de, cuyo conductor solo quedó con heridas leves.La camioneta era conducida por Esteves, de 78 años, primo del ex gobernador Jorge Sapag, y que durante su gestión se desempeñó como subsecretario de Obras Públicas.En tanto, Pesek formó parte de la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén Sociedad del Estado (Cordineu) en el último mandato de Sobisch y en la primera gestión de Jorge Sapag.La noticia generó una gran conmoción en el ámbito político de la provincia, ya que Esteves era un hombre ligado a la política local y en particular al Movimiento Popular Neuquino (MPN).En tanto, el gobernador Omar Gutiérrez expresó en la red social X (antes Twitter): "Lamento profundamente el trágico fallecimieto de Ricardo `Carbón` Esteves y Viviana Pesek, quienes trabajaron incansablemente por el bienestar de los neuquinos. Los recordaré siempre con mucho cariño".