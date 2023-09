Se registraron nuevas estafas con el falso alquiler de viviendas

Esta semana se conoció que una familia de la provincia de Buenos Aires fue engañada por una mujer y un hombre que se hicieron pasar por propietarios de una casa en alquiler para vacacionar en Colón. La transacción era una estafa de la que se enteraron al llegar al lugar y toparse con el verdadero dueño de la locación, quien incluso reveló que no era la primera que "le alquilaban" la vivienda.Ahora esta modalidad se cobró nuevas víctimas, en Crespo y General Ramírez, al tiempo que hubo otros intentos, pero afortunadamente no llegaron a depositar efectivo.Según explicó el Sub Jefe de la Policía Departamental de Crespo, comisario Martín Pross, la estafa “consistió en la aparición de una publicación virtual, en la que se ofrecía una vivienda en alquiler, ubicada en calle Dorrego, a pocas cuadras del centro. Se exhibían fotografías del frente del domicilio -que no presenta ni nunca tuvo ningún cartel de alquiler o venta-, y fotos que se corresponden al interior de otras casas. Es decir, se mezclaron imágenes, tentando el interés, pero el inmueble no era tal”.El valor pedido por mes “era significativamente menor al de un alquiler de mercado, lo cual hizo que las personas quisieran rápidamente señarlo, efectuando depósitos. Sin embargo, ese contacto no se corresponde con el titular de la propiedad. Incluso se localizó a la dueña de la vivienda, quien explicó que se encuentra sin habitar por hallarse en sucesión, pero nunca estuvo incluida en el mercado inmobiliario. De hecho, la morada nunca tuvo cartelería al respecto”, remarcó.La dueña del inmueble también radicó la denuncia, ya que desconocía la maniobra que se había hecho con la propiedad."Frutos de las investigaciones, se pudo establecer que se invocaba la titularidad de un hombre que en realidad es oriundo de la provincia de Salta, aunque se desconoce si el DNI suministrado a los denunciantes es realmente de esta persona que activa los engaños. Será materia de cotejo con las transferencias, instancias que develerá la justicia, con intervención de la División Delitos Económicos", comentó el subcomisario a"Es preferible desconfiar y tomar recaudos", afirmó el funcionario policial y recomendó: "Si el ofrecimiento de alquiler es por fuera de las empresas inmobiliarias, sobre todo a través de medios virtuales, lo aconsejable es hacer una visita presencial al inmueble, tratar en forma personal con quien pretende hacer la operatoria, averiguar con vecinos, o contactarse con nosotros como para que podamos chequear con Catastro de la Municipalidad de Crespo si efectivamente la titularidad aludida es tal, si es una propiedad en alquiler o venta y demás. Son delitos complejos de perseguir y principalmente, de lograr que la persona damnificada recupere el patrimonio perdido. Lamentablemente son frecuentes, por eso resulta esencial estar atentos y adquirir hábitos de prevención".