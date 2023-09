Circulaba por el Acceso y "pasó por encima" a un caballo: el animal pereció

Pasado el mediodía de este miércoles se produjo un siniestro vial en el Acceso Norte de la ciudad de Paraná, a metros de la estación de servicios, que dejó como saldo un caballo muerto y un auto con importantes daños materiales.Según se pudo establecer, un matrimonio que se conducía en un automóvil Toyota Etios, proveniente de Misiones y que tenían como destino la ciudad de Rosario, chocaron contra el equino que andaba desbocado y se les cruzó por la ruta.“No es nada grato, es un desastre” lo que sucedió, afirmó en diálogo conel hombre que conducía el Etios. Y acotó: “Me lo encontré de repente por delante y me rompió medio auto, ahora no llegamos a Rosario”.Sobre lo sucedido, indicó que segundos antes del impacto, “vi unos chicos que parecía estaban tratando de agarrar al caballo, y al lado mío venía una camioneta, yo no lo vi al caballo, que se ve que disparó cuando lo quisieron agarrar, la camioneta lo pudo esquivar, yo no”, lamentó. “Lo pasé por encima y me rompió toda la trompa”.A pesar del impacto y el susto, tanto el hombre como su mujer están bien y no resultaron heridos.En el lugar tomó intervención personal de la División 911 y de Abigeato. Y se trata de localizar al dueño del animal, ya que hasta el momento nadie se hizo cargo del caballo, ni tiene marcas que puedan llegar a identificar a quien pertenece.