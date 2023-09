Robos, asesinato y abuso sexual: prontuario del hombre hallado muerto en Palermo

No murió ahogado: qué reveló la autopsia

El hallazgo de un cuerpo flotando en el lago de Palermo causó una gran conmoción. Después de varias horas de análisis, los peritos forenses pudieron tomar las huellas dactilares y así lograron identificar a la víctima. Se trataba de un peligroso delincuente con un extenso prontuario por delitos sumamente graves.En julio del 2021, Báez asesinó de una puñalada a Franklin Bedón Galarza, un ciudadano peruano de 44 años, arriba de un interno de la línea de colectivos 152. El agresor le clavó un cuchillo en la panza y trató de huir, pero fue capturado a las pocas cuadras por el encargado de un edificio. El brutal hecho ocurrió el 5 de julio de ese año, cuando el micro circulaba por la zona de Santa Fe y Salguero.Quince días después del ataque mortal, el acusado fue sobreseído al ser declarado inimputable y, como presentaba riesgos violentos para sí mismo y para terceros, se ordenó su internación en el Programa Integral de Salud Mental que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF).La decisión fue del juez en lo criminal y correccional porteño Darío Bonanno, a cargo de la investigación del homicidio, después de analizar el informe de una junta médica que analizó su estado de salud mental.Según los especialistas: “el imputado presenta signos de un trastorno psicótico crónico no especificado, con incipientes signos de defecto y con antecedentes de descompensaciones psicóticas que requirieron de su internación”; “no posee la autonomía psíquica suficiente como para comprender sus actos y dirigir sus acciones”; “su estado reviste riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros siendo necesario su traslado a un hospital psiquiátrico”, y “tiene comportamientos con un juicio desviado, en tal sentido se afirma que al momento del hecho presentaba una alteración morbosa de sus facultades mentales que le impidió comprender cabalmente sus actos y dirigir sus acciones”.Después del examen, Báez fue liberado de culpa y cargo. Por decisión de la Justicia, debía estar internado en el Hospital Borda; sin embargo, el hombre caminaba por las calles y así siguió atacando a sus víctimas.En agosto del 2022, Báez fue detenido por varias denuncias: una por abuso sexual simple, otra causa por robo y la última por exhibiciones obscenas. En su último ataque, hace apenas 20 días, el hombre había sido imputado por amenazar con un cuchillo a un turista.El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de José Luis Báez reveló que no murió ahogado ni tampoco se encontraron golpes visibles.“Se hallaron escasas partículas de plancton en pulmones, lo cual permite afirmar que no murió ahogado. No se advirtió ninguna lesión por la cual se haya producido este fenómeno, con lo cual ahora habrá que profundizar la investigación e indagar posibles causales de muerte”, confirmó una fuente del caso a TN.En el mismo sentido, el vocero de la investigación mencionó que no se descarta “algún tema de drogas o muerte súbita”.“Las cuestiones toxicológicas siempre demandan más tiempo, así que más adelante con esos resultados vamos a tener por ahí un panorama más completo”, indicó en ese sentido.