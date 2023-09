Lo desfiguraron a golpes y soltaron a los agresores porque tuvo “lesiones leves”

Las imágenes que se dieron a conocer del rostro desfigurado de Nazareno Urraco, el joven de 22 años que fue víctima de una salvaje golpiza por parte de cuatro hombres en la localidad santafesina de Casilda, son estremecedoras. Las lesiones que se observan dan cuenta de la saña y el nivel de violencia de la agresión que tuvo lugar el sábado pasado en medio de una discusión de tránsito. Sin embargo, los resultados de los primeros exámenes médicos que le practicaron mientras estaba internado mostraron que los daños que el chico sufrió se enmarcan en la calificación de “lesiones leves” y por eso la Justicia resolvió dejar en libertad a la patota.Pese a esto, fuentes judiciales aclararon a Infobae que la situación penal que por el momento tienen los acusados no es definitiva, ya que a Nazareno -quien ya fue dado de alta- se le van a practicar estudios complementarios para saber si sufrió algún daño permanente u otro tipo de complicación. Si se confirma una situación médica aún más compleja, la calificación en contra de los cuatro violentos podría agravarse.Los cuatro sospechosos iban a tener hoy la audiencia imputativa ante la fiscal de Casilda, Marianela Luna. Sin embargo, el proceso se suspendió a último momento a la espera de los nuevos resultados médicos. “Posiblemente se haga frente a juez si los exámenes marcan mayor gravedad de las lesiones que en los exámenes primarios”, indicaron.La calificación del expediente hasta el momento es por el delito de lesiones leves dolosas. De acuerdo con lo que explicaron fuentes consultadas por este medio, durante la audiencia de hoy no iban a tratar medidas como una posible detención porque no se va a llevar a cabo ante un juez, sino en la sede del Ministerio Público de la Acusación.Ahora, todo dependerá de lo que revelen los nuevos exámenes.El hecho ocurrió el sábado pasado en horas de la madrugada en la zona de Boulevard 25 de Mayo y calle Buenos Aires. La secuencia comenzó cuando un grupo de jóvenes quiso pasar a Nazareno con el auto en la calle y, como venía otro vehículo de frente, le lanzaron el auto encima. Según relató la víctima en varios medios locales, en ese momento decidió frenar, pero luego los alcanzó en un semáforo donde les hizo luces para recriminarles lo que habían hecho. Nunca imaginó la reacción desproporcionada.En ese momento se bajó -según dijo- enojado y los encaró. “¿Por qué no manejás bien?”, le dijo Nazareno al conductor. Como respuesta, se bajaron los cuatro hombres con la intención de atacarlo. Al verse en inferioridad, Urraco quiso evitar el conflicto pero lo golpearon sin piedad.En el video de la golpiza filmado por un testigo, que encabeza esta nota, se ve cómo lo atacan entre cuatro a Nazareno, que está tendido en el piso, sin poder defenderse. Las imágenes traen a la memoria el horrendo crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell. “Yo me defendí hasta donde pude y después terminé inconsciente en el piso, seguro un minuto. Me pisaron la cabeza y no podía decir ni ‘A’ porque gritaba de dolor. Eran todas patadas a mi cabeza”, señaló la víctima en diálogo con el programa De12a14 (El Tres).La víctima fue trasladada al Hospital Provincial San Carlos, donde permaneció internada y con un cuello ortopédico. Por los golpes que recibió, quedó con su rostro desfigurado y le rompieron el tabique. Los médicos además le dijeron que tenía golpes en la cabeza, por lo que le hicieron varias placas. Ahora la clave serán los estudios médicos complementarios. El joven fue dado de alta ayer y según dijo esta mañana en un breve intercambio de mensajes con Infobae, se disponía a declarar ante la fiscal Luna por primera vez.Urraco ya lo había hecho ante la Policía luego de la golpiza. Ahora lo hará ante la funcionaria que tiene a cargo la investigación. El Jefe de la Unidad Regional IV de Policía, Sebastián Sanitá, informó a la prensa santafesina que los atacantes eran oriundos de Villa Eloísa y se movilizaban en un Ford Fiesta gris, que era manejado por una mujer. Sanitá dijo que a la mujer se le practicó un test de alcoholemia que reveló que 2.8 de alcohol. Por eso, se le secuestró el vehículo.La conductora no está vinculada al expediente que investiga la paliza. “Los cuatro hombres están a disposición de la Fiscalía y tienen una causa penal en curso”, dijeron. Familiares y amigos del joven llevarán adelante hoy una marcha para reclamar justicia.