Juzgan a expenitenciario que mató a un sujeto e hirió a otro en confuso episodio

Legítima defensa

El ex penitenciario Silvio Raúl Martínez enfrenta un juicio por jurados acusado por la muerte de Lautaro Maximiliano Raúl Bertoldi y el intento de homicidio de Alexis Dante Leonel Mildenberger, ocurridos el 5 de febrero de 2022 en Paraná.La causa está caratulada “Silvio Raúl Martínez S/ Homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real- dos hechos-, lesiones leves y amenazas, en calidad de autor”.El proceso judicial es dirigido por el vocal del Tribunal de juicios y Apelaciones de Paraná, Gervasio Labriola. El Ministerio Púbico Fiscal está representado por el fiscal Laureano Dato y la fiscal Melisa Saint Paul. La defensa de Martínez está a cargo de los abogados Boris Cohen y Eduardo Toloy.En el primer día de audiencias, Cohen explicó aque su defendido “actuó en legítima defensa porque él fue agredido por un grupo de personas, que vendrían a ser las víctimas”. De hecho, remarcó que, “está acreditado que, en su domicilio, estas personas agredieron a su hijo y él repeló ese ataque”.Martínez está sindicado por ser el autor de la balacera contra cuatro hombres que llegaron hasta su vivienda en un auto, con quienes discutió por un conflicto que se venía arrastrando en barrio 4 de Junio, ubicado en cercanías al cruce de la Circunvalación y avenida Almafuerte.El hombre de 42 años efectuó varios disparos con una pistola calibre 9 milímetros: una bala impactó en la espalda de Alexis Mildemberger, de 21 años, quien sobrevivió porque el proyectil no le afectó ningún órgano vital; otro alcanzó a Bertoldi, de 30 años, en la cabeza y le produjo estallido de cráneo. Éste último murió seis meses después en el hospital San Martín, donde permanecía internado.Para el defensor, el ex penitenciario actuó en legítima defensa; se recordará que en el confuso incidente, su hijo de cinco años sufrió una grave lesión en el cráneo. “La Policía habla de un intercambio de disparos y este miércoles, los efectivos tendrán que dar cuenta de las actuaciones prevencionales porque, según Fiscalía, estas personas fueron a dialogar en buenos términos, siendo que, realmente, fueron agredirlo”, sentenció Cohen.A continuación, dio cuenta de cómo se suscitó el violento episodio. “La esposa de Martínez salió a la vereda para intentar calmar los ánimos de personas que estaban alcoholizadas y habían ingerido estupefacientes, los que efectuaron varios disparos de arma de fuego contra la casa de mi defendido y también le arrojaron piedras, cascotazos y así fue como agredieron al hijo de Martínez, que en ese momento tenía cinco años”, explicó el abogado.Y continuó: “Ante cuadro de situación, por su familia agredida y su hijo con traumatismo de cráneo, lo que provocó su internación; Martínez respondió la agresión con disparos, uno de los cuales, hirió a una de las víctimas, el que seis meses después, a raíz de un virus intrahospitalario, terminó falleciendo”.“Martínez defendió la vida de su hijo, que corrió riesgo; por lo que, al verse desbordado por cuatro sujetos, haciendo uso de un arma de fuego, repelió el ataque y le produjo esa lesión que, finalmente y por otra cuestión, terminó ocasionándole la muerte”, especificó Cohen.En el primer día de audiencias, declararon las víctimas, vecinos y para este miércoles está previsto el testimonio de los policías que intervinieron en el caso; se estima que, en total, sean 30 testigos, además de prueba documental y la proyección de la cámara Gesell a la que fue sometido el hijo de Martínez. Para el lunes, en tanto, está prevista la jornada de alegatos.