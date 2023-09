Crimen de Lucio: confirman las perpetuas y le suman a la madre el abuso sexual

El Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de Santa Rosa confirmó hoy las condenas a prisión perpetua para Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez por el homicidio del niño Lucio Abel Dupuy, ocurrido en 2021 en esa ciudad pampeana, y a su vez, le agregó a la primera de ellas, madre de la víctima, el delito de abuso sexual, informaron fuentes judiciales.El fallo fue adoptado por la Sala A del mencionado tribunal de alzada, conformada por los jueces María Eugenia Schijvarger y Mauricio Piombi, acompañados por la secretaria María Elena Grégoire, que aceptó todos los planteos de la fiscalía, admitió parcialmente los de la querella y rechazó los cuestionamientos de las defensas de las imputadas, que habían sido condenadas a la pena máxima el 17 de febrero pasado.La Audiencia de Juicio había hallado culpable a Espósito Valenti, la mamá de Lucio, de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento; y a Páez de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal; agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado.Además, el Tribunal había absuelto a Espósito Valenti de la acusación de abuso sexual agravado por aplicación del artículo 6 del Código Procesal Penal de La Pampa; es decir por el beneficio de la duda.Pero ahora el TIP; agravado por haber sido cometido por la ascendiente, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado, publicó el diario La Arena.En el caso de Páez mantuvo la misma calificación, con el agregado del abuso gravemente ultrajante.Las audiencias para determinar si las condenas de las dos acusadas se agravarían o no había comenzado el pasado 25 de agosto, luego de que el Ministerio Público Fiscal impugnara las condenas que en febrero había recibido Espósito Valenti y Páez. Tras ello, pidió que la madre de Lucio recibiera el agravante por los abusos.Por su parte, la querella también apeló por el mismo motivo, el de la ausencia del agravante por abusos, pero insistió en que se les sume a ambas la imputación de que el crimen fue cometido por odio de género, lo que finalmente no sucedió.Los abogados aclaran por entonces que la pena no se iba a modificar y que se mantendría la prisión perpetua sin libertad condicional. Lo que se buscaba era agravar la carátula.en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, La Pampa, donde vivía con la madre y su pareja.La Justicia pudo establecer que a las 17.32 se lo vio a Lucio vivo por última vez y que entre esa hora y las 19.40, cuando ambas imputadas salieron solas del departamento, Lucio fue golpeado brutalmente.A su vez, Páez llevó en moto a su novia al trabajo de moza en el restaurante de un hotel de la capital pampeana y volvió sola a las 20.49, cuando intentó reanimar al niño y lo metió bajó la ducha.A las 21.30, Páez salió con Lucio en brazos para el centro asistencial del barrio Río Atuel, anexo al departamento, pero estaba cerrado. En ese momento, el niño fue asistido por vecinos y finalmente lo trasladaron al Hospital Evita, donde a las 21.45 se constató que ya estaba muerto.Según determinó el tribunal, las dos mujeres participaron de la golpiza mortal y el nene recibió puñetazos, patadas y palazos, además de un pisotón en la espalda por parte de Páez (que se pudo determinar por la marca que dejó su zapatilla), el cual le provocó lesiones internas.De acuerdo con los peritos, la causa de la muerte fue un edema cerebral como consecuencia de politraumatismos.