Un incendio destruyó su hogar y perdió todo

El Sol -Tele5

Perdieron todo en un incendio que se desató en la mañana de este lunes y necesitan de nuestra ayuda. Cómo colaborar con la familia.En horas de la mañana de este lunes se originó un incendio en un domicilio ubicado en calle Sargento Cabral y Coronel Navarro, en el barrio José Hernández, de la ciudad de Concordia. Una mujer y su pequeño hijo quedaron sin nada."Se me prendió fuego la casilla y nos quedamos con lo puesto", manifestó Etelvina Guardia, propietaria de la casilla siniestrada, a diario. "Se me quemaron todas las cosas y no me quedó nada de nada", agregó.En el lugar intervinieron dos unidades del cuartel de Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas, pero se perdió todo."Tengo mi nene de 3 años. A las 10:30 de la mañana, cuando me levanté, estaba todo bien, estaba todo en orden en la casa", dijo la mujer, sin embargo, "tipo 11 comenzó el fuego de la nada y, lamentablemente, no pude salvar absolutamente nada de todas mis cosas".