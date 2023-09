Recuperaron la bicicleta que le habían robado a un niño en Paraná

Un hombre le robó la bicicleta a un niño en Paraná ?? pic.twitter.com/CsRFv8z8Xj — elonce.com (@eloncecom) September 25, 2023

La bicicleta fue recuperada

Un hombre le robó la bicicleta a un niño que estaba jugando cerca de su casa. Ocurrió el domingo por la mañana en calle Silvia Marzo de Chapino, a metros de calle Ramiro Maradey, de Paraná.“A la mañana, Elián sale a jugar como todos los días y a los diez minutos volvió a casa desesperado y en una situación de llanto, que imaginamos que se había caído, pero nos dijo que le habían robado la bicicleta”, contó Paola aEn el video al que accedióse puede ver que el pequeño transitaba libremente por calle Silvia Marzo de Chapino, a metros de calle Ramiro Maradey, cuando se cruzó con un sujeto. Pocos metros más adelante, empezó a correrlo, lo empujó para tirarlo de la bicicleta y posteriormente emprendió la huida.Tras el robo, Elián en declaraciones a, contó que “a la bicicleta la usaba mucho. Cuando me robaron me asusté m porque me empujaron y me dijeron Salí guri . No entendí que quería hacer, le decía que era mi bici y no pude reaccionar más”.La mamá del pequeño dio aviso a la Policía y los efectivos analizaron las imágenes de la cámara de seguridad que captó el momento del robo. De esta manera, lograron individualizar al delincuente.Se supo que lograron dar con la casa del sujeto y hablaron con él. Les informó que no tenía la bicicleta porque la había vendido en barrio Pirola. No obstante, la mujer que la había comprado se enteró de la situación y decidió entregarla de forma voluntaria.El fiscal que interviene en la causa dispuso el secuestro y posterior entrega de la bicicleta a su propietario.