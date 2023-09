Buenos Aires: investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre en lagos de Palermo

El cadáver de un hombre de unos 50 años fue encontrado esta mañana flotando en uno de los lagos de los bosques de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.El hallazgo tuvo lugar en el lago Victoria Ocampo, en la plaza situada en Sarmiento y Berro, cerca del Jardín Japonés, informaron fuentes policiales.Una vez recibida la denuncia sobre el hallazgo del cuerpo, Bomberos de la Ciudad "observaron a medio metro de la orilla un cuerpo sin vida de un masculino mayor de edad", se indicó.Además, confirmaron que en primera instancia no se trataría de un crimen, ya que "no hay signos de violencia" en su cuerpo."Lleva entre 8 y 12 horas de muerto, sin lesiones visibles y no tenía encima documentación, pero sí una tarjeta que será analizada", señalaron las fuentes.También destacaron que la persona, de unos 50 años, vestía al momento de su hallazgo un "buzo polar, pantalón, campera y zapatillas".Por el momento las primeras actuaciones son por averiguación de muerte por causas dudosas, y el trabajo de la Unidad Criminalística determinó que no se observaban lesiones visibles en el cuerpo.Además, se logró determinar que tenía tatuajes y encontraron una tarjeta S.U.B.E que pertenecería al hombre, de quien aún se desconocen sus datos.En el hecho tomó intervención a Fiscalía Criminal y Correccional 53, a cargo del fiscal Matías Di Lello, que dispuso que acuda la Unidad Criminalística Móvil e iniciar actuaciones por "averiguación de muerte por causas dudosas".Según trascendió, en las primeras pericias realizadas en el cuerpo, el cual será sometido a una autopsia, no se hallaron signos de agresión.En tanto, se iniciaron averiguaciones para intentar establecer la identidad del fallecido.El lago Victoria Ocampo se encuentra a pocos metros del lugar en el que fue asesinado el ingeniero Mariano Barbieri el 30 de agosto pasado.