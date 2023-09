Dijo que no tenía con qué pagar el remís y llevaba casi $50.000 en su billetera

Un remisero denunció que había sido víctima de un ilícito luego de trasladar a una pareja no lo quiso pagar el viaje.



El hombre, de 70 años de edad, relató a policías que había trasladado a dos personas desde la terminal de colectivos hasta calles Pronunciamiento y Espejo, ida y vuelta.



Al regresar, ambos pasajeros descendieron y se negaron a abonar el servicio que era de $1.500.



Los uniformados constataron que la mujer ya no se encontraba en el lugar, pero sí el sujeto acusado, quien dijo que no conocía a trabajadores del volante y que no iba a abonar el servicio porque carecía de dinero. Al solicitarle su DNI, pudieron verificar que tenía dinero en su billetera.



Desde la Fiscalía en turno ordenaron “la correcta Identificación del individuo de 60 años de edad, quedando supeditado a la causa por el delito de estafa”, al tiempo que se le secuestró su billetera, informaron desde la Policía.