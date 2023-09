Rescataron 22 perros de raza sin alimento y en mal estado de salud

ADOPTA, no compres.



Por denuncia de vecinos a la policía ecológica, se clausura un criadero ilegal en vivienda particular. Los perros se encontraban en malas condiciones de higiene y en jaulas.



4 familias ya están cuidando de ellos, dándoles amor y atención. Este es el camino. pic.twitter.com/RnPgflUjTz — Carolina Labayru (@CaroLabayru) September 23, 2023

varios de los cuales se encontraban enfueronpor personal de la Policía Comunitaria este viernes en dos domicilios deLos operativos se realizaron en dos viviendas linderas ubicadas en la zona dedonde casi dos docenas de perros de diferentes razas y edades eran criados en condiciones muy rudimentarias,La Policía Comunitaria accedió al lugar tras una denuncia realizada por vecinos donde se daba cuenta del maltrato al que era sometidos los canes. Allí se constató que la situación de higiene y el estado d salud de varios de ellos no eran los mejores.En el lugar fueron halladosMientras los efectivos realizaban su trabajo constataron que en una casa lidera, a la altura del 3231 de la misma calle, la presencia de diez perros más en el las mismas condiciones que los anteriores. Tanto la ocupante de la casa, una mujer de 41 años, como la de la registrada en primer lugar dijeron no contar con las libretas sanitarias de los animales.En ese sentido, se les informó que estaban violando la Ley Nacional 14.346 de maltrato animal y se les otorgó un plazo de 15 días para regularizar la situación de los perros.Una de las mujeres dijo que no estaba dispuesta a ceder a los animales y la restante indicó que daría todos los ejemplares de Shar Pei.La secretaría de Control y Convivencia, Carolina Labayru, dispuso que los animales fueran derivados a la secretaría de Proximidad para evitar cualquier contagio de enfermedades, mientras que los más pequeños fueron llevados al Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), donde recibirán atención veterinaria quedando al resguardo en el lugar hasta su adopción.