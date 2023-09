Violento cruce entre pasajera y chofer de UBER demandó intervención policial

El motivo de la violenta discusión

Un violento cruce entre una pasajera y un chofer de UBER demandó la intervención de personal policial en horas del mediodía de este viernes sobre calles Andrés Pazos y Corrientes, en Paraná. De acuerdo a los datos a los que accedió, un cambio de destino habría sido el motivo que desencadenó el conflicto entre la mujer y un taxista que estaba operando bajo la aplicación de viajes.Tras la discusión, testigos del violento episodio dieron cuenta de los gritos y la forma en la que la mujer, emocionalmente afectada, arremetió a patadas contra el vehículo Chevrolet blanco que permanecía estacionado sobre calle Corrientes.Según pudo recabar, la mujer aducía haber sido violentada por el taxista; mientras que el trabajador del volante atinó a explicar que él invitó a la pasajera a que se baje del vehículo para no continuar el recorrido con ella.La aplicación UBER –que no está habilitada para operar en Paraná- establece la identificación del chofer y los datos del auto que trasladará al pasajero; además de determinar, previamente, el lugar de origen y destino del viaje.En este caso, cuando la mujer subió al vehículo, un presunto cambio de destino habría sido el motivo que dio origen a la discusión, porque el taxista se habría negado a redireccionar el recorrido que marcaba la aplicación; mientras que la pasajera insistía con respecto al lugar al que efectivamente quería dirigirse.La discusión fue subiendo de tono cuando el chofer le pidió a la pasajera –la que viajaba junto a su pequeña hija- que descendiera del vehículo porque no iba a continuar con el viaje.Tras los gritos de la mujer, ésta habría arremetido a patadas contra el auto -que está ploteado para operar como taxi-, según lo manifestado por testigos aLa mujer prefirió no brindar mayores detalles de lo sucedido y se retiró del lugar sin radicar la denuncia correspondiente.