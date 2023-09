Circulaba en una camioneta Toyota con un vacuno faenado en el baúl

Foto: La carne no estaba apta para consumo Crédito: Diario Río Uruguay

En horas de la madrugada del jueves, personal de la comisaría Quinta (de Villa Zorraquin) en conjunto con personal de Fiscalización de la provincia, se encontraba realizando un operativo vehicular en zona del camping “La Tortuga Alegre”, de Concordia.



En ese marco, se dio la voz de alto a una camioneta Toyota SW4, que al solicitar la documentación requerida para circular, los funcionarios policiales advirtieron un estado atípico de nerviosismo en el conductor, por lo que procedieron a solicitar que de forma voluntaria exhibiera lo transportado.



Al verse expuesto, el chofer no tuvo más opción que dejar a la vista que trasladaba un vacuno faenado, el cual presentaba restos de pasto y tierra, constatando además, que provenía de una faena clandestina y antirreglamentaria.



Ante éste caso se dio intervención a la Brigada Abigeato Concordia, que realizó un relevamiento policial e investigativo de productores rurales, para establecer si, se estaría tratando de un hecho delictivo producto de un abigeato o una venta clandestina y antirreglamentaria.



Seguidamente se dio intervención también a un profesional veterinario, quien en la evaluación técnica de los cortes, determinó que no eran aptas para el consumo humano, por desconocerse la procedencia del animal y no encontrarse en las condiciones organolépticas normales.