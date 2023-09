Huguito Flores, Gilda y Rodrigo: la lista de artistas que murieron en accidentes

Gilda

El trágico accidente en el que perdieron la vida Huguito Flores, su esposa Carina Soledad Enríquez y su cuñado Rubén Horacio Enríquez trajo a la memoria situaciones similares de artistas involucrados en accidentes fatales. En el vehículo también viajaba una de las hijas de la pareja, que se encuentra internada en grave estado. La pareja se había casado hace apenas una semana, en una ceremonia íntima con la que formalizaron un amor de toda la vida. Su hija mayor no viajaba con ellos y se había quedado en el hogar familiar de La Banda.La primera gran tragedia en la movida tropical tuvo como víctima a la cantante Gilda. En pleno auge de su carrera, Miriam Alejandra Bianchi perdió la vida a los 34 años cuando viajaba hacia la localidad entrerriana de Chajarí para realizar una presentación. El 7 de septiembre de 1996, en el kilómetro 129 de la ruta 12, un camión de origen brasileño embistió contra el micro en el que viajaba la intérprete de No me arrepiento de este amor, cerca de la localidad de Ceibas. Además de la artista, murieron su hija Mariel, su madre Tita, tres de sus músicos y el chófer. Mientras que otras doce personas resultaron heridas.Rodrigo Bueno fue otro caso emblemático de fatalidad en una ruta: falleció a los 27 años el 24 de junio del 2000. En ese momento, disfrutaba de una gran popularidad y estaba en el mejor momento de su carrera. El suceso ocurrió mientras manejaba su camioneta Ford Explorer roja, entre los kilómetros 24 y 25 de la Autopista La Plata – Buenos Ares, a la altura de Ezpeleta.También murió Fernando Olmedo, el hijo del cómico Alberto Olmedo. Mientras que Patricia Pacheco (ex del cantante) y Ramiro Bueno (su hijo) resultaron ilesos. Todos estaban regresando a Buenos Aires, luego de que el artista realizara una presentación en City Bell. Antes habían cenado en El Corralón, donde Rodrigo y Fernando se conocieron. El cuartetero lo invitó a su show, sin imaginar el trágico desenlace.Pablo Ravassollo, líder de Trulalá, también perdió la vida el 25 de febrero de 2006. El intérprete había ingresado al popular conjunto de cuarteto en 2002, en reemplazo de Cristian Abel Amato. Un año más tarde, el grupo lanzó el disco "Con toda la fuerza". El primer hit del cantante con la banda fue "Hay algo en ella". El artista murió a los 22 años como consecuencia de un choque frontal entre dos vehículos en la ruta provincial 5, cerca de la ciudad de la localidad de Alta Gracia. Además falleció Nestor Heredia, quien ayudaba en la banda con temas administrativos. Ellos se dirigían hacia Santa Rosa de Calamuchita para brindar un recital.