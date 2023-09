Delincuentes ingresaron a la casa de un chef y se llevaron varios artefactos

Germán, un reconocido chef de Gualeguaychú, fue víctima de un robo en su vivienda mientras no se encontraba en la ciudad. Según contó, en la madrugada del miércoles, varias personas ingresaron a su casa en el barrio frente al Regimiento y se llevaron varios artefactos y utensilios relacionados a su profesión.



"No me encontraba en Gualeguaychú, estaba en Buenos Aires. Se activó la alarma en mi casa y recibí el aviso de inmediato. También se comunicaron de la empresa de monitoreo mientras mandaban un móvil hasta mi casa y ellos dieron aviso a la Policía". A su vez, un vecino que vive frente a su casa le avisó por mensaje y le contó que al acercarse vio a personas en el frente de la casa.



"La alarma sonó durante 7 minutos, cuando terminó de sonar llegaron de la empresa de seguridad y constaron que habían entrado. A los 10 minutos estaban los policías. Como no pudieron entrar por una ventana que tiene rejas, barretearon la puerta. Ingresó alguien de tamaño pequeño y luego abrió desde adentro", detalló el damnificado.



Consultado sobre qué se llevaron, explicó que "son artefactos de valor y muy necesarios para mi profesión, exprimidores, mixer, licuadoras, utensilios. Pero lo peor es que entran y hacen destrozos y daños", lamentó. A su vez, Germán destacó que los vecinos estuvieron alertas enseguida y que se comunicaron a través de un grupo de WathsApp.



Por lo que se sabe, los malvivientes fueron por el terreno lindero que pertenece a la hostería La Pradera porque "allí se encontraron algunos elementos que se llevaron de casa", describió en diálogo con Reporte 2820 .



Recordemos que en abril pasado el barrio fue víctima de dos hechos de inseguridad importantes. En un caso ingresaron a una casa donde estaba su propietario que fue retenido por varios delincuentes. Luego de ese hecho y otro similar en el barrio privado El Cencerro se realizó una reunión vecinal con la Policía y el Consejo de Seguridad para reforzar el patrullaje en la zona oeste.



Ahora, se produjeron otros dos nuevos robos en la misma noche. Tanto en una vivienda en construcción donde hurtaron herramientas y en la casa del chef que participó como jurado del concurso de la empanada en el Corsódromo.