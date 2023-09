Transportaba más de 76 kilos de cocaína en auto y quiso coimear en gendarmes

Gendarmes realizaban un operativo de control en la Ruta Nacional N° 142, en San Juan, cuando controlaron un automóvil particular en el que se trasladaban tres hombres.Ante la presencia de testigos, el conductor procedió a abrir el baúl del rodado donde había dos valijas y dos bolsos. Además, esta persona expresó a la Jefa de Patrulla “Señorita no diga nada arreglemos entre nosotros, yo le entregaré plata pero no diga nada”, según informaron voceros de Gendarmería.El intento de coima “fue rechazado por los funcionarios, y en consecuencia, se continuó con la requisa constatando la presencia de 72 paquetes rectangulares con envoltorios de distintos colores”.El pesaje de los elementos arrojó como resultado “76 kilos 144 gramos de cocaína”.La Jsuticia Federal ordenó que “se incaute el estupefaciente y demás elementos de interés a la causa, así como también la detención de los tres ciudadanos involucrados los cuales fueron indagados”.