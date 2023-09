Cumple probation por abusar de su sobrino y lo denunciaron por tocar a otro niño

A raíz de una nueva denuncia que se tramita en la Fiscalía de Gualeguaychú, el juez de Garantías N°1, Dr. Tobías Podestá, ordenó la detención de un joven de 23 años que hace un mes había sido imputado y condenado a cumplir probation por una causa de abuso sexual simple contra su sobrino.



Según se informó, en mayo de 2020, un niño de la localidad de Ceibas, Departamento Ibicuy, encendió todas las alarmas cuando contó a personas adultas de su entorno que había vivido diferentes situaciones con un tío, el cual realizaba “tocamientos” en sus genitales. La denuncia llegó a la Justicia local, y la investigación fue puesta en marcha por el fiscal Mauricio Guerrero.



Una Cámara Gesell realizada al menor, además de las correspondientes pericias médicas llevadas a cabo por el médico forense interviniente en la causa, confirmaron que se trataba de diferentes hechos de abuso sexual simple (tocamientos), perpetrados de manera continua, en distintos momentos, por parte de la misma persona.



Fuentes judiciales confirmaron a Radio 2820 que "los hechos de abuso sexual se produjeron durante diferentes momentos a lo largo del tiempo. En algunas de esas circunstancias, el imputado (tío del niño) aún no había alcanzado la mayoría de edad", mientras que "en otros hechos reunía todas las condiciones para su imputabilidad. Hoy tiene 23 años de edad".



En julio pasado, el fiscal Jorge Gutierrez se hizo cargo de la causa luego de que el fiscal Mauricio Guerrero fuera trasladado a Concordia. En ese marco, solicitó la elevación a juicio.



El 16 de agosto se realizó una audiencia ante el juez de Garantías N°2 Dr. Ignacio Telenta. En representación por el Ministerio Pupilar, participó el Dr. Lautaro Boladeres, mientras que la Defensa del imputado fue ejercida por el Dr. Raúl Jurado.



Citando el Artículo 76 bis del Código Penal, que indica que "el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba", el abogado defensor del sujeto propuso que no se efectuara la elevación a juicio y presentó pedido de cumplimiento de una probation.



Fue así que también ofreció la suma de 20 mil pesos como "reparación simbólica" a la familia del menor. Con la aprobación del padre del niño y el acompañamiento del Ministerio Pupilar, se rubricó el acuerdo, sin que la Fiscalía se opusiera al mismo.



Finalmente, la Justicia ordenó al imputado que llevara a cabo "tratamiento psicológico, medidas inhibitorias respecto al acercamiento al niño en el marco de dicha denuncia, la prohibición del consumo de alcohol y estupefacientes, como así también llevar a cabo tareas comunitarias. Todas estas medidas sometidas al control de la Oficial de Prueba a cargo de la Dra.Grey Tamara Quiroga", confirmaron. Nueva denuncia Un niño de la misma localidad tocó los genitales de un compañero de escuela. Cuando le consultaron respecto a su comportamiento, el menor reveló que su tío “hacía lo mismo con él, lo tocaba de la misma manera”.



Autoridades de la institución aplicaron el correspondiente protocolo y se supo que el mismo joven de 23 años, a quien la justicia le había dispuesto una probation, el pago de una suma de dinero simbólica como reparación de los hechos denunciados y medidas de conducta en el marco de una causa de abuso sexual simple, era el adulto señalado por el pequeño, supo Radio 2820.



Al tomar conocimiento de la situación, el fiscal Gutiérrez solicitó al juez de turno, Dr. Tobías Podestá, que el joven fuera detenido y puesto a disposición de la Justicia local.



Pasadas las 17.30 horas de este martes fue detenido en su domicilio, ubicado en la localidad de Ceibas, y trasladado a la Jefatura Departamental de Policía.