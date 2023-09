Escalofriante caso: estaba desaparecida y hallaron su cuerpo en una heladera

Policiales Encontraron cadáver de mujer en la heladera y detuvieron a hombre por el crimen

La Justicia estableció que el cuerpo en descomposición hallado en la heladera de un inquilinato de San Pedro, Misiones, correspondería a una adolescente de 16 años que estaba desaparecida desde el 8 de septiembre.Por el caso está detenido un hombre de 41 años que tiene antecedentes por consumo de drogas.(16) llevaba cuando fue vista por última vez por su mamá.La Justicia y la Policía de Misiones ahora intentan reconstruir qué pasó a partir de ese día y aguardan los resultados de la autopsia que serán fundamentales para establecer el día en que ocurrió el crimen.Lo que no se sabe es si, que vivía en la colonia San Juan Bosco con su familia., contó que el viernes 8 de septiembre ambas se dirigieron a una sucursal bancaria de San Pedro para realizar unos trámites.Bento retornó a su casa, en la zona rural, y sólo atinó a publicar en su estado de WhatsApp que Dos Santos no había regresado a su hogar y estaba desaparecida.Los policías de la Comisaría de la Mujer recién pudieron localizar a Bento el sábado, horas después del hallazgo del cuerpo en el inquilinato. Como era la única mujer que estaba desaparecida en la zona, dedujeron que el cuerpo hallado horas antes en el inquilinato podría ser el de la chica.La mujer dijo que su hija medía 1,57 metros de estatura, de tez blanca, cabello negro, una tobillera de acero quirúrgico y un anillo del mismo metal. También una cadenita larga con un dije; y en su mano izquierda, una cicatriz en forma de cruz.Al momento de alejarse de la estación de servicio vestía calzas negras, un top negro, zapatillas negras tipo botitas y un tapado verde. Y en la bolsa llevaba otras prendas, entre ellas un short celeste, un pantalón de jean y una campera con lunares.se sabe que es oriundo de San José. Durante varios años vivió en Neuquén, donde formó una familia e hijos, pero después de la pandemia se separó de COVID-19 y volvió a la provincia con la ayuda de su madre.El hombre, que presentaba un aspecto desmejorado,y se había instalado en el inquilinato de San Pedro hace algunos meses porque en esa ciudad reside su hermana.Los investigadores estiman que. Y desapareció el jueves, cuando los vecinos comenzaron a preguntarle por el mal olor que salía de la vivienda. El hombre adujo que era un problema con las cloacas, pero esa explicación no los convenció.Al día siguiente, Winnik desapareció y como el olor era cada vez más intenso, intervino la Policía, que encontróEl sospechoso fue detenido en San José, a 250 kilómetros de San Pedro. La Policía lo ubicó oculto en una zona de tacuaras que está muy cerca de la casa de su madre. Además de secuestrarle el teléfono celular, en su poder se halló el DNI y la tarjeta bancaria de Adriana.La autopsia realizada este lunes en la Morgue Judicial de Posadas reveló que, pero por el estado del cuerpo no se pudo establecer con qué elemento pudo haber sido atacada. Tampoco se pudo confirmar que haya sido víctima de un abuso sexual.