Policía irrumpió en un centro de estética y ejecutó de un disparo a su expareja

Un policía asesinó de un disparo este lunes a su expareja en un centro de estética donde ella trabajaba, en la capital de Formosa, y luego intentó suicidarse. La víctima iba a denunciarlo ese mismo día porque, según le contó a sus allegados, él no paraba de acosarla desde que se había separado en agosto pasado.El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, cuando el cabo de la policía formoseña Sergio Patricio Galván, quien prestaba servicios en la Asesoría Letrada de la fuerza de seguridad,y dermatología situado en Yrigoyen al 400, en pleno centro de la ciudad de Formosa y, tras amenazar a un paciente,Tras ello, el agresor se dirigió a un baño del centro de estética y se efectuó dos disparos, uno en el abdomen y otro en la cabeza, aunque sobrevivió y fue trasladado al Hospital Central de Formosa.La titular de la Dirección General de Violencia Intrafamiliar de la Policía de Formosa, comisaria general Silvia Van Dyk, informó a Télam que la policía recibió la denuncia pasadas las 9 de esta mañana y que, al llegar al lugar, la víctima ya había fallecido.De acuerdo a la información suministrada por la funcionaria policial, López y GalvánVan Dyn dijo que si bien "no existen denuncias" por violencia o acoso contra el policía, los familiares y amigos de la víctima dijeron que ella "hoy iba a denunciarlo cuando saliera del trabajo".Por su parte, la dueña del centro de estética donde se cometió el femicidio, Mariana Barbetti, dijo a radio FM Digital de Formosa que "Teresita había terminado la relación con este policía pero él la acosaba permanentemente."."Nosotros le aconsejábamos a Tere que ese individuo no era para ella y hoy, después de salir de trabajar, iba a ir a denunciarlo", aseguró la mujer.Barbetti recordó que cuando sucedió el ataque escuchó los gritos de una de las personas que trabajan en el lugar que decía "llamá a la policía, llamá a la policía", por lo que salió por una de las ventanas para pedir ayuda."Cuando llega la policía, ingreso y veo esta escena terrible", se lamentó la testigo.Los peritos de la policía trabajaron en el lugar del hecho y realizaron los relevamientos de rastros de rigor, tras lo cual por orden judicial el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para ser sometido a la autopsia que certificará la cantidad y la localización de los disparos que recibió.En tanto, el policía permanecía internado en terapia intensiva, en calidad de detenido y con custodia policial, en el Hospital Central de la ciudad de Formosa. (Télam)