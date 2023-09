Fue a un cumpleaños y le desvalijaron la casa: “Me dejaron sin nada”

Una vecina de calle El Trébol en barrio La Milagrosa, de la ciudad de Paraná, sufrió el robo de casi todas sus pertenencias durante el fin de semana. Delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron desde televisores hasta su moto, la cual quiere recuperar ya que es su medio de trabajo.“El domingo a la madrugada entraron a robar, yo me fui a un cumpleaños a la vuelta y cuando volví, cerca de las 5, me encuentro que la casa estaba desvalijada entera”, dijo Gisela en declaraciones aAl mencionar lo que le sustrajeron indicó: “Me robaron la moto, una Corven 110 cc color roja que compré el año pasado y es mi medio de trabajo, un lavarropas, dos televisores, un equipo de música, un secarropas, la pava eléctrica, ventiladores, todo. Me dejaron la mesa, unas sillas y dos colchones”.Sobre el hecho, mencionó que “no tengo idea cuántas personas fueron. Ingresaron por el frente, la puerta estaba barreteada. Estoy necesitando si alguien sabe algo de la moto que me avise porque tengo que trabajar, soy cadete, hago peluquería a domicilio, y era mi herramienta de trabajo. Me dejaron en la ruina, sin nada”, dijo entre llantos.Como quedó con temor a que los malvivientes regresen, por la noche unos amigos la acompañan. “Estoy con miedo de quedarme y que vuelvan a entrar”, puntalizó.Gisela hizo la denuncia en la Comisaría Tercera. “Levantaron huellas, pero hasta el momento no se sabe nada y los vecinos no escucharon ni vieron nada”.Sobre su moto y el pedido de datos para recuperarla, una amiga de la damnificada contó que “ayer nos llamaron y nos pedían transferencia, seguro era un chantaje. Nosotros queríamos llevarle el efectivo, pero querían transferencia. Si alguien sabe algo de la moto que sea algo coherente y que podamos recuperarla porque la necesitamos”.Finalmente, Gisela expresó llorando: “Me dejaron sin nada y me duele porque yo me mato trabajando para tener mis cosas y llegar a tu casa y no tener tus pertenencias, te duele, por eso quiero recuperar aunque sea mi moto para seguir trabajando”.