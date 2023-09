Vecinos aseguran que su barrio “es una zona roja por la cantidad de robos”

Policiales Nuevo video del asalto en panadería de Paraná y el testimonio de la comerciante

El asalto en una panadería, ubicada en calle Miguel David, al 3.200, de Paraná, dejó en evidencia que toda la zona ha sido el blanco de numerosos hechos de inseguridad en el último tiempo. Según informaron los vecinos ala situación se ha vuelto insostenible y , “El último hecho ocurrió este domingo por la mañana, cuando tres delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en una panadería, amenazaron a la empleada la golpearon y sustrajeron dinero, un celular y una cortadora de fiambre., reveló que “la Policía nos dice queOtro vecino que estaba presente, dueño de una ferretería contó que en su comercio también han sufrido robos. “NDormimos intranquilos, porque tenemos negocio para crecer y no para ser rehenes de esta situación”, dijo el hombre.Y amplió: “. Hasta para irnos de vacaciones debemos pagar un policía que se quede 15 días en la puerta custodiando nuestros bienes”.En sintonía con esto, contó que, debido a la amplia zona de jurisdicción de la comisaría Decimoquinta, ", porque la zona es muy grande, contempla desde Garrigó hasta el Parque Industrial y desde Provincias Unidas hasta barrio Capibá”.“Todos los vecinos tenemos historias para contar porque estamos al jaque, permanentemente”, aseveró.En tanto, una mujer contó que a su hijo le barretearon la puerta de su casa, pero no pudieron ingresar a la vivienda. “Los mismos delincuentes le robaron momentos después. Es un peligro”, amplió.”, mencionó una mujer.“Vivimos con mucho miedo, tenemos un grupo con los vecinos donde nos vamos avisando las cosas. En mi caso, vuelvo de la escuela tarde y caminar estas cuadras es difícil”; manifestó un hombre al sumar que le entraron a robar dos veces en su casa.”, agregó.En tanto, otro vecino, manifestó: “Queremos que la Justicia y el Estado se hagan presentes, porque no es justo que estemos a la deriva porque la zona se amplió. Queremos trabajar tranquilos, salir de nuestra casa y que cuando volvamos las cosas sigan ahí”.“Son años de sacrificio para que los delincuentes nos roben en cinco segundos y lo vendan por menos que nada. En mi casa ya robaron y luego la batería de mi auto, en un caso fue un menor de 14 años que fue interceptado por un vecino que es gendarme.”