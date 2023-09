Nuevo video del asalto en panadería de Paraná y el testimonio de la comerciante

Policiales Condenaron a tres sujetos que torturaron a dos jóvenes durante horas en Paraná

Un asalto a mano armada, ocurrió este domingo por la mañana, en un comercio de la capital entrerriana y quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Tres delincuentes encapuchados irrumpieron en una panadería ubicada en calleEl sujeto que portaba el arma de fuego,y le sustrajo el celular, marca Samsung, y 3 mil pesos que había en la caja. En tanto, otro de los asaltantes, tomó la cortadora de fiambre y huyó corriendo del comercio, pero abandonó la máquina, al verse perseguido por un vecino.El video al que accedióy los delincuentes se retiran a pie del lugar.Lucía, la propietaria de la panadería, donde se concretó el asalto a mano armada, dialogó cony agregó que “eso es lo que más bronca nos da, porque”, dijo.Por otra parte, afirmó que conoce a los asaltantes. “Los conozco de venir a comprar a la panadería. Incluso, alguna vez”, resaltó la joven.porque todos los días vengo a atender el negocio con ella; porque estos tipos andan drogados o exaltados”, dijo Lucía a Elonce y agregó que “, porque también le entraron a robar a un vecino y le robaron el celular a otro chico”, contó la comerciante.“Los vecinos estamos cansados, porque no soy la única a la que le han robado. No nos dejan trabajar tranquilos y no es justo”, señaló y agregó que “que están teniendo”, explicó Lucía., resaltó sobre la respuesta policial al asunto. Además, en diálogo con Elonce, agregó que “la Comisaría abarca una zona muy grande y para lo que está ocurriendo, es muy poco”, sostuvo.Vecinos contaron a. Incluso, mencionaron que una hora después del asalto, otro vecino fue asaltado y le robaron el celular cuando caminaba por la vía pública.En otros de los hechos ocurridos en la zona, un sujeto barreteó la puerta de una vivienda y se llevó tirantes. Imágenes muestran al delincuente, realizando más de “un viaje” con los elementos robados.