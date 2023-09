Perdió el control del auto, “mordió” la banquina y volcó en Circunvalación

Policiales Dos personas fueron hospitalizadas tras violento vuelco en Paraná

Un accidente de tránsito se produjo este lunes a la madrugada en Avenida Circunvalación y Churruarín de la capital entrerriana.En el lugar, además de personas policial y de Emergencias, tomaron intervención los Bomberos Voluntarios. Como consecuencia del siniestro ocurrido alrededor de las 3.00, un Renault Sandero sufrió severos daños, mientras que una persona fue trasladada al hospital San Martín.Al respecto, el subjefe de Comisaría 12, Giovanni Brumatti, precisó aque “se conducían dos mujeres”. Una de las mismas, de 45 años, quien iba como acompañante, fue derivada al nosocomio. Indicó que la conductora, de 30 años de edad, dio cuenta de queLa misma no requirió atención médica. Serían “madre e hija”, adelantó el funcionario aEl subcomisario confirmó a este medio que, tras los estudios médicos,puesto que se constató que no presentaba heridas de gravedad.“Se trabajó en prevención, dado que no hubo personas atrapadas. Mientras que Accidentología Vial realizó las pericias”, dijo Brumatti. Asimismo, ratificó que no hubo otro vehículo involucrado.Por sus dichos, “ambas llevaban el cinturón de seguridad colocado”.“No es una zona peligrosa, pero se han producido varios siniestros viales en el lugar”, completó el subjefe de Comisaría 12.