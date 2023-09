Un hombre atropelló y mató en la 9 de Julio: se fugó y luego se entregó

Policiales Un motociclista está grave tras chocar contra una señal de tránsito

Según confirmaron fuentes de la investigación a Clarín,El accidente ocurrió en la zona de Retiro, alrededor de las 5.30, en el cruce de la 9 de Julio con la calle Arroyo, frente a la Embajada de Francia.Tras ser embestido por la Volkswagen Amarok de Novillo Astrada, el joven salió despedido algunos metros, muy cerca del enlace de la bajada de la autopista Illia sentido al Obelisco.Según informaron fuentes policiales, se trataba de un hombre robusto, de 1,70 metros de altura, que no tenía identificación. "Llevaba una campera gris con rayas blancas en sus mangas símil 'Adidas', buzo azul oscuro y remera color gris, jeans y medias", detallaron.Una llamada al 911 alertó del incidente a Policía de la Ciudad, y personal de la Comisaría Vecinal 1A se trasladó al lugar. En simultáneo, también arribó personal del SAME, que constató que el peatón había muerto producto de las heridas recibidas por la colisión.El conductor del vehículo, una camioneta Volkswagen Amarok 4x4, se fugó y permaneció prófugo por varias horas, mientras los investigadores buscaban algún rastro en las cámaras de seguridad.Durante la mañana, y mientras la Policía intentaba identificar al automovilista, el abogado Rafael Cúneo Libarona se presentó ante las autoridades en representación del conductor. Poco después, Novillo Astrada se entregó junto con su camioneta a la Justicia. Quedó detenido.En charla con C5N, el abogado aclaró que el impacto de la camioneta está en el lado izquierdo, por consecuencia el peatón atropellado "venía desde la izquierda"."Estamos a disposición para que se haga el control de alcoholemia y los peritajes necesarios. Trajimos la camioneta para que se haga un examen para que se vea donde tuvo el impacto", continuó Cúneo Libarona."Por las imágenes que vimos, este señor habría cruzado en un lugar ajeno a las líneas peatonales. Unos 20 metros detrás. Por lo que nos dijo Cruz, salía de un semáforo y escuchó que impactó contra algo. No sabía con qué", detalló el abogado.Y agregó: "Notó que golpeó a algo, pero tuvo miedo de parar. Era de madrugada y con poca visibilidad y el peatón cruzó por un lugar incorrecto.Tuvo miedo. A eso hay que sumarle el episodio que vivió con su hermano mellizo que murió en un accidente automovilístico. No pudo sostener esa situación. La reacción que tiene cada uno en determinado momento, no son juzgables", justificó.Y agregó: "Cuando Cruz le avisa a su madre, y ella me contacta, soy yo el que avisa al 911 de lo que había ocurrido".El abogado especificó que Novillo Astrada estaba volviendo para su casa, luego de una salida con amigos cuando ocurrió el accidente, que estaba en condiciones de conducir, y que quedará detenido hasta este lunes, cuando se le tome declaración. (