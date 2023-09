Juzgaron a sujeto que abusó de sus sobrinitas: "las secuelas son irreversibles"

El abogado penalista de Concordia, Martin Jauregui, solicitó 25 años de cárcel para un hombre que abusó sexualmente de sus dos sobrinas políticas menores de edad en Colón. Al respecto, el letrado detalló que este miércoles "se hizo una audiencia en la Cámara Penal de Concepción del Uruguay a los fines de la fijación de la pena"."Pedimos 25 años luego de que un jurado popular, por una unanimidad, declarara culpable al imputado", en un juicio que se desarrolló en la Casa del Bicentenario de la mencionada ciudad y se extendiera por varias jornadas. "Logramos un cometido importante y ahora simplemente estamos esperando la pena", agregó.Además, el querellante detalló que "creemos que la pena será superior a los 20 años, en un fallo que será importante porque se trabajó con mucha prueba de peritajes y logramos acreditar que los indicadores que tenían las niñas no reconocían otra causa que no sea la de un abuso, y que esos abusos generaban un estrés postraumático crónico". Dicha implicancia les arruina la vida concretamente ya que se asemeja únicamente al estrés post traumático de los veteranos de guerra", comparó.Este caso "es muy importante a nivel de lo que significa el abuso intrafamiliar infantil. Las secuelas son irreversibles en estas menores de edad. Estamos hablando de dos nenas menores de edad, una de 8 años y otra de 10 años, quienes fueron dos años abusadas recurrentemente por un tío político", enfatizó Jauregui a"Los familiares se enteraron porque un informante dio aviso a la familia de la situación y, por los indicadores que se estaban dando en la faz escolar, además de la salud física que se debilitaba sistemáticamente por los cambios de comportamientos de ambas nenas", explicó Jauregui."Tienen que ir agravándose las penas y tiene que velarse por eso. Me parece importante la participación de la parte privada que es la querella, es decir, fui contratado por la familia de la víctima fundamentalmente por los organismos del Estado que están acompañando en este proceso. Las redes de acompañamiento a los familiares, que también tuvieron implicancia en este juicio por los criterios innovadores que viene impulsando el Ministerio Público Fiscal y que esto sea finalmente recetado, conforme a la normativa internacional imperante en la materia por los jueces", destacó Martin Jauregui.