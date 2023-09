Balearon la casa de un matrimonio de jubilados en la zona sur de Rosario

Un matrimonio de jubilados vivió una noche de terror este miércoles después de que dos sicarios en moto atacaran a tiros su domicilio de Olegario Víctor Andrade al 100, en la zona sur de la ciudad de Rosario. “No tenemos problemas con nadie. No dejaron carta, nada. Nosotros ni siquiera hablamos por teléfono”, dijo entre lágrimas Josefina, de 77 años.En un primer momento, intervino la Policía Comunitaria, que dio aviso al fiscal Pablo Lanza de la unidad de Flagrancia y preservó la escena hasta la llegada de la Agencia de Investigación Criminal.“Estaba recostada porque no ando bien. Mi hijo miraba la televisión y mi marido preparaba la cena. En un momento sentimos un estruendo. Yo pensé que se había caído un espejo. Los vecinos me dicen que fue una moto”, comentó la mujer.Víctor, el marido, de 81 años, comentó: “Todos nos llevamos bien acá. Es la primera vez que pasa esto. Tengo alarma propia”.Consultado sobre cómo va a continuar después de la balacera, el jubilado respondió: “Voy a seguir mi vida normal, no tengo nada que esconder”.“La Policía nos dijo que la noche había sido muy movida, que venían de Las Flores”, concluyó Víctor. ( Rosario 3