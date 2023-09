Abandonaron una camioneta con 30.990 atados de cigarrillos

Personal de Gendarmería se encontraba desplegado en la Ruta Nacional 11, en el límite de las provincias de Chaco y Formosa, cuando observó aproximarse una pick up, que se dio a la fuga frente a las señales de detención.Ante un presunto hecho ilícito, los uniformados iniciaron un “seguimiento controlado del rodado”, el cual fue hallado estacionado sin ocupantes en un domicilio particular de la localidad de Villa Escolar.Mediante la intervención del Juzgado Federal N° 2 y la Fiscalía Federal de Formosa, los efectivos efectuaron el registro del interior de la camioneta Toyota Hilux en presencia de testigos y constataron” un cargamento de cigarrillos de origen extranjero, distribuidos en los asientos traseros, del lado del acompañante, en la caja de carga y entre el motor”. Asimismo, verificaron que “el dominio del vehículo no corresponde al mismo”.Al trasladar los elementos del procedimiento al asiento de la Subunidad, los funcionarios contabilizaron “30.990 paquetes de cigarrillos sin aval aduanero, los cuales fueron decomisados, como así también el rodado”.