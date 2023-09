Preso dijo por qué quiso matar a una fiscal en pleno juicio

Policiales Brindaron detalles sobre el intento de asesinato de una fiscal en pleno juicio

En el penal de San Felipe, en Mendoza, lo llaman el "mata presos". Hugo Arredondo (37), el peligroso reo que intentó matar en medio de un juicio oral a la fiscal Claudia Ríos, lleva varios meses aislado en el pabellón de máxima seguridad del penal mendocino.La fiscal logró evitar que le hiriera en el cuello con una chuza gracias que se corrió hacia atrás y activó un gas pimienta que llevaba en su bolsillo. El preso tomó del cuello a una estudiante de Derecho que presenciaba el debate y la hirió, aunque no fue de gravedad porque los penitenciarios lograron reducirlo.De acuerdo con información del diario El Sol, es la madre de la hija del preso quien decidió no llevarla al penal y ha evitado todo contacto con el padre, por problemas personales con su pareja.A partir de la conmoción que generó este hecho de inseguridad judicial, está frenada la actividad en el Polo Judicial, el nuevo edificio junto a la Penitenciaria donde se realizan los juicios y trabaja el Ministerio Público Fiscal.La medida de suspender hasta que se garantice la seguridad del personal y funcionarios, lo tomó el gremio de empleados estatales de Mendoza, después de una reunión con jueces y trabajadores judiciales en reclamo de mayor seguridad.Existe la sospecha de que alguno de los otros reclusos que estaban siendo juzgados junto a él le pasó el arma. De una forma u otra, hubo una falla en los mecanismos de prevención por parte de personal penitenciario.Arredondo cumple una pena de prisión perpetua por el crimen de Jorge Daniel Montilla (51), un ex militar y comerciante que fue baleado en marzo de 2015. Junto con una banda de delincuentes, intentaron robarle la camioneta a la víctima, quien recibió cuatro tiros y falleció.Fue alojado en el penal de Almafuerte, donde en diciembre de 2019 apuñaló a Nicolás Lozano, un compañero de celda. Esa causa la investigó la fiscal ahora atacada. Fue la jueza María Julieta Espínola quien lo sentenció a 14 años de prisión.Sobre cómo pudo haber ingresado con un chuchillo, el procurador Alejandro Gullé dijo: "Suponemos que se le ha pasado de alguna manera a la seguridad. Está en investigación. Ingresó por el edificio de Estrada y por el túnel, el ducto de traslado. Se supone que ahí los revisan totalmente. Habrá que analizar cada protocolo de seguridad. Se investiga todo".Además, dijo desconocer "algún tipo de amenaza previa" contra la fiscal. "No dijo nada, se lanzó directamente sobre ella a la altura del cuello. Pero no alcanzó a apuñalarla porque (Ríos) se fue para atrás", precisó.