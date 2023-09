Video: Ex empleado irrumpió en verdulería, vendió mercadería y robó elementos

Un ex empleado de una verdulería, ubicada en la calle Francia al 1690 en Paraná, irrumpió en el local durante varios días y comenzó a vender mercadería al público. Lo hacía en un horario atípico, cuando no estaban los dueños, después de las 22. No solo comercializaba frutas y verduras, sino que también se robó una cámara de seguridad, una balanza, cubiertas y otros elementos.El monto de lo sustraído supera el millón de pesos. Las cámaras de seguridad del lugar captaron su accionar.Según los detalles proporcionados por la dueña del local, Andrea, a: "Creemos que durante cinco días estuvieron robando, eso es lo que quedó grabado, pero los faltantes venían de más de hace 15 días que se notaba que faltaba mercadería, y por falta de tiempo yo no miraba las cámaras. Ayer, por un artículo exclusivo que faltó, revisamos las cámaras y comenzamos a ver a una persona, que en algún momento trabajó con nosotros".Según explicó la damnificada, el exempleado “era considerado parte de la familia”, y no solo ingresaba al local por la ventana, sino que también tomaba posesión del lugar, abriendo los portones y la puerta para sus supuestos clientes. "Entraban como que era normal venir a comprar a las 22 o 23 a un depósito, lo cual no está habilitado como local de venta al público", agregó Andrea.Entre los elementos sustraídos, se cuentan las dos ruedas del carro que se encuentra en la galería, cámaras de seguridad, balanzas y varios otros artículos. Según estimaciones basadas en las grabaciones de seguridad, el valor de lo robado supera el millón de pesos."Para mí es una pérdida muy grande; yo compro en Santa Fe y ellos tienen la confianza depositada en los que ellos me dan boleta contra boleta y uno cada vez que va a comprar tiene que pagar lo que saco continuamente. Yo hace 25 años compro en ese lugar, mis hijas también tienen verduleras, vivimos de este rubro", comentó la mujer.La dueña del local realizó la denuncia correspondiente sin embargo "la fiscal que estaba de turno dijo que no era un hecho para hacer allanamientos porque era comida. Yo le llamo comida a que te robes tres tomates, pero ya robar una cámara de seguridad, una balanza, cubiertas, eso no es comida. Así que gracias a la fiscal de ayer que estaba de turno no lo apresaron, por eso llamamos a los medios", afirmó.A pesar de la frustración por la falta de acción de las autoridades, Andrea resaltó la colaboración de la policía en el proceso de investigación: "Yo no me puedo quedar llorando, ayer fue un día muy feo porque estuvimos 12 horas con los efectivos policiales, la comisaría tercera se portó muy bien con nosotros, vinieron muchas veces, llamaron a criminalística e hicieron todos los procedimientos. Con la policía no tengo por qué quejarme, pero lamentablemente la fiscal no dio la orden de aprehensión".