Dieron probation a hombre que compró combustible robado del municipio de Paraná

Un hombre que compró, a un empleado municipal de Paraná, combustible robado del Municipio, recibió la suspensión del juicio a prueba, mientras que el trabajador del área de Conservación Vial fue condenado a prisión condicional el año pasado por el hecho ocurrido en 2020.La historia es simple: un chofer de un camión municipal que se llevaba la unidad a su casa le sacaba el combustible y lo vendía. Esto fue descubierto y denunciado por las autoridades municipales ante la justicia y todo terminó con una condena y una probation.Según la acusación que realizó el Ministerio Público Fiscal, el chofer del camión 438 en junio de 2020 fue descubierto vendiendo gasoil a un hombre. Se probaron dos hechos por 25 litros combustibles en cada oportunidad.Una vez concluida la Investigación Penal Preparatoria el empelado de Conservación Vial fue condenado a la pena de dos años de prisión condicional. El veredicto se dictó en octubre de 2020. Estuvo a cargo del juez de Garantías N° 8 Juan Carlín.Además de la pena condicional el empleado recibió una inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena para prestar servicios en el Estado. Se lo halló responsable del delito de Peculado, en calidad de autor. Y a la pena se le agregó además una multa de 10.000 pesos.También se le impuso reglas de conducta como fijar y mantener domicilio y, en caso de pretender mudarse, requerir autorización denunciando el nuevo domicilio o lugar de residencia; prohibición de realizar cualquier tipo de acto molesto y/o perturbador, por sí o por interpósita persona, por cualquier medio, hacia testigos de la causa y denunciante; realizar 96 horas globales de trabajos no remuneradas en provecho de la institución de beneficencia que designe la OMA.El empleado público no pudo acceder a una probation porque en el artículo 76 bis séptimo párrafo se indica que: “No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito” y al párrafo siguiente agrega: “Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación”. Por tal motivo lo único que le quedó al chofer es recibir una condena.Quien sí pudo acceder a una suspensión de juicio a prueba fue el comprador del combustible robado. El imputado cumple con todos los requisitos para acceder al beneficio: no tenía condena y ofreció una reparación de 5.000 pesos, en función de su situación económica.El juez Carlin le explicó que la probation no significa un reconocimiento de culpabilidad y también le aclaró que en caso de cometer un delito o no cumplir lo pautado la causa penal se reabre. Sin embargo, si cumple el acusado no tendrá ningún tipo de antecedentes.El fiscal a cargo del caso fue Gonzalo Badano y la representación del imputado estuvo a cargo de Antonella Manfredi, publicóEl hombre de 57 años tiene que cumplir además una serie de reglas de conducta que se fijaron en la audiencia a favor de una institución de bien público.Para el imputado se dispuso la suspensión del juicio por un año más la realización de trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público, a determinar por OMA, con una carga horaria total de 80 horas.