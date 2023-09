Tres muertos en un tiroteo durante un asalto en Tucumán

Foto 1/2 Dos delincuentes fueron abatidos por un policía Crédito: La Gaceta Foto 2/2 Dos delincuentes fueron abatidos por un policía Crédito: La Gaceta

Dos jóvenes acusados de haber asaltado a un policía y un hombre que corría por el lugar, fue el mortal desenlace de un enfrentamiento que se registró en avenida América al 1.400, de la ciudad de Tucumán.



Todo sucedió cerca de las 21 del miércoles. Mientras esperaba que su pareja abandonara la peluquería en la que trabaja, un oficial de policía que estaba sentado en su moto, fue sorprendido por dos motochorros que pasaban por el lugar. Uno de ellos se bajó del rodado en el que se desplazaban y, después de amenazarlo con un arma de fuego, le quitó sus pertenencias, no así su arma reglamentaria que la tenía escondida.



Los supuestos ladrones, cuando se escapaban, descubrieron que la víctima del robo era un efectivo de la fuerza. Según las primeras informaciones, uno de ellos arengó a su compañero para que disparara en contra del oficial que estaba de civil. “El policía se identificó y le dio la voz de alto. Pero los chicos comenzaron a dispararle. Hubo varios tiros y los ladrones se escaparon”, dijo María Laura Villagarcía. “Los motochorros avanzaron varios metros y se cayeron al suelo”, añadió la vecina.



A los segundos, los vecinos se dieron cuenta de que en la platabanda había un joven tendido. Por la ropa que tenía puesta, todo parecía indicar que estaba corriendo por la pista de salud que hay en el lugar “Allí nos dimos cuenta de que había sido alcanzado por una bala. Vino una ambulancia y se lo llevó. Estaba mal, pero no sabemos qué pasó con él”, dijo la mujer. El joven, que fue identificado como Lucas Fernando Delgado (21), llegó sin vida al hospital Padilla. Había recibido un balazo en el sector izquierdo del tórax.



El efectivo, según confirmaron fuentes policiales, después de haberse producido el tiroteo, llamó al servicio 911 para informar lo ocurrido. Al llegar sus compañeros, les contó lo que había sucedido y entregó su arma reglamentaria. Al cierre de esta edición, permanecía en el lugar donde se registró el hecho esperando que la Justicia definiera su situación procesal. Sí se confirmó que en la escena del crimen se encontró un arma de fuego que sería de los motochorros.



A los pocos minutos, la zona se llenó de efectivos policiales. Homicidios, personal de la seccional 12ª y los jefes de la Unidad Regional Capital cerraron la zona para esperar la llegada de los miembros del ECIF y del personal de la fiscalía de Carlos Sale, que estará al frente de la investigación del caso. Las pericias serán claves para determinar si el joven fue herido por un disparo efectuado por los supuestos asaltantes o por el uniformado.



El policía que se enfrentó con los acusados del robo presta servicios en la Unidad Regional Norte y, según explicaron sus superiores, goza de buen concepto. En tanto que hasta el cierre de esta edición no habían sido identificados aún los dos jóvenes, de entre 18 y 21 años, que fueron ultimados.



“No se puede creer lo que está pasando en esta provincia. Esta es una zona que se ve cada tanto patrulleros recorriendo. También están las camionetas de la guardia municipal porque hay mucha gente utilizando la pista de salud. Pero lo mismo hay uno que otro arrebato”, finalizó Villagarcía.



Con estas tres muertes, son 64 las víctimas de homicidios registradas en lo que va del año en la provincia. (La Gaceta)