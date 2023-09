Mujer denunció a su ex pareja por la muerte de su bebé a causa de maltratos

Una mujer oriunda de Hernandarias, a través de, denunció a su ex pareja por la muerte de su bebé a causa de maltratos. “Quiero que se haga justicia porque en Tribunales me presenté por todos lados y ni bolilla me han dado”, denunció Ester Beatriz Roldán a nuestro medio.“Mi bebé falleció por maltratos a los dos meses de vida, porque, cuando lo tuve por cesárea en el hospital San Roque, ni lloró y nació con dolores de panza, hasta que una madrugada se enfermó”, repasó Ester al confirmar que el deceso de la criatura se produjo en el hospital de Hernandarias. “La doctora me dijo que fue por maltratos porque, antes de parir, yo estuve siete días internada por los golpes”, aseguró.“No pensé que mi bebé iba a fallecer así”, lamentó la mujer y acusó por el fallecimiento al padre de la criatura. “Cuando lo necesité, él nunca me ayudó en nada; me insultaba y me decía que me iba a golpear porque lo molestaba, siendo que tenía un hijo de él en la panza”, contó.Roldán refirió aque estuvo en pareja durante un año, pero de acuerdo a lo que mencionó, cuando ella quedó embarazada, el hombre se desligó de su paternidad. “No me dio más bolilla y él anda por la calle como si nada”, acusó y reveló: “Hasta me quiso pegar cuando yo tenía ocho meses de embarazo”.“Cuando lo citan a Tribunales, en Paraná, él dice que el bebé no era hijo de él y que quiere la prueba de ADN; también niega haberme golpeado”, contó la mujer al mostrarse “indefensa, sola, desamparada” y dolida por la muerte del que fuera su primer hijo. “La Justicia no me dio ni bolilla”, reveló a“Él está libre y me enferma verlo y cruzarlo por la calle, porque anda con total tranquilidad, como si no pasara nada; mientras yo sufro”, lamentó con lágrimas en los ojos.Finalmente, Roldán exigió justicia por la muerte de su primogénito. “No lo puedo dejar abandonado, por todo lo que sufrí para tenerlo”, fundamentó y exigió que se tomen las medidas del caso para con su ex pareja: “¿Tengo que esperar a que me mate estando chupado?”, se preguntó.