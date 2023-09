Mientras gozaba de prisión domiciliaria salió a robar y causó daños en escuela

Este lunes a la mañana autoridades del Instituto Adventista de Paraná, denunciaron que en la madrugada ingresaron al establecimiento y robaron un televisor de una de las salas.



Por la modalidad del hecho, la Policía apuntó a la casa donde cumple la prisión domiciliaria un imputado por sustraer elementos de establecimientos educativos, y fue allí donde encontraron el electrodoméstico.



Cerca de las 8, la directora general del Instituto Adventista de Paraná, ubicado en calle Los Dragones, alertó al 911 que desconocidos habían ingresado al interior de la escuela con fines de robo.



Se le confirmó a personal de la comisaría cuarta y del 911, que de la sala de cuatro años, habían robado un televisor de 42".



Se hizo notar que el lugar cuenta con un sistema de cámaras, pero a causa de refacciones, no estaban funcionando, y una que si estaba activa, fue dañada y arrojada al vecino. En el establecimiento no hay alarmas.



Si bien no había roturas en las puertas y ventanas, se pudo observar que un par de estas estaban abiertas.



Por las características del hecho, y sabiendo que a corta distancia, en calle Nicanor Molina, se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria un hombre de 28 años, imputado por robar elementos de las escuelas Osvaldo Magnasco y la Martín Lutero, se llegó al lugar para constatar si el conocido en el ambiente policial y judicial, se encontraba allí.



En la propiedad, se solicitó autorización al dueño de realizar una inspección, y justamente dentro de una de las habitaciones se localizó el televisor robado en la escuela Adventista.



El sospechoso dijo que no había salido en toda la noche, pero así y todo no pudo explicar cómo llegó a la vivienda el elemento sustraído de la escuela.



Desde la fiscalía en turno, se ordenó secuestrar el televisor, y mantener con la prisión domiciliaria al ladrón, hasta tanto se confirmen las sospechas.



Finalmente se dio intervención a la dirección de Criminalística para levantar rastros y huellas, en la escuela Adventista y en la casa donde cumple la domiciliaria el ladrón de establecimientos educativos, publicó diario Uno.