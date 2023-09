Procesaron y embargaron a dos dirigentes sindicales por el caso Marita Verón

Policiales Imputaron por encubrimiento a dos dirigentes sindicales en el caso Marita Verón

La Justicia Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de los sindicalistas Norberto Manzano y Carlos Alberto Rojas por encubrimiento agravado, con relación al delito de trata de personas con fines de explotación sexual en contra de María de los Ángeles "Marita" Verón.Además, el Juzgado Federal 1, a cargo José Manuel Díaz Vélez, juez Subrogante, no hizo lugar los planteos de sobreseimiento realizados por la defensa de ambos gremialistas y dispuso el embargo de $5 millones para cada uno con el fin de garantizar el proceso penal. No se decretó la prisión preventiva para los sospechosos.Conforme a la denuncia basada en testimonios, en una reunión de afiliados de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), realizada el 20 de marzo de este año en un hotel de calle Las Heras en la capital tucumana, el secretario general, Manzano habría manifestado tener en su poder una carpeta con fotos de "Marita" Verón. Esas imágenes eran de la víctima sin vida dentro de la sede del sindicato Luz y Fuerza. Luego, el cuerpo habría sido trasladado al sanatorio Luz Médica, bajo la responsabilidad de Julio Luna (ex dirigente y fallecido) y las actuales autoridades del segundo sindicato.En ese contexto, Norberto Manzano habría hecho referencia a una vieja disputa entre Apjae y Luz y Fuerza, en particular, a "aprietes" que el titular de Luz Y Fuerza, Julio Luna ejercía. De acuerdo a la presentación, esos conflictos habían terminado debido a que Manzano le habría manifestado a Luna que dejara de "apretar" a los trabajadores porque tenía en su poder una carpeta que contenía fotografías del cuerpo fallecido de María de los Ángeles Verón dentro de la sede de Luz y Fuerza, como también, registros del posterior traslado del cuerpo al sanatorio privado.Manzano le habría expresado a Luna: "Mirá la carpeta que tengo con la foto de ‘Marita’ Verón que ingresaron a tu gremio y a tu sanatorio, así que déjame de joder a la gente" y "con esto vas a dejar apretar a mis trabajadores, porque si no yo lo voy a llevar a la justicia".La joven tucumana desapareció el 3 de abril de 2002, probablemente víctima del delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual. "Pese a que la carpeta con fotografías tenía información sobre el destino final de Verón, quien era activamente buscada por su familia y la Justicia por esos años, fue mantenida oculta por parte de los imputados, coadyuvando a los autores del hecho a que resulten impunes y obstruyendo simultáneamente la actuación judicial", indicó en un primer momento la imputación contra los gremialistas de la Fiscalía a cargo de Agustín Chit.Según las pruebas recolectadas y los testimonios, Carlos Alberto Rojas, entonces secretario General de Apjae, habría entregado la carpeta con fotografías a Manzano. También se mencionó que en la muerte de Marita habría "participado gente del poder", que habría solicitado la ayuda de Luna para ocultar el cuerpo y que por eso el cuerpo fue llevado al sindicato. Al pasar el tiempo y para que no se descomponga el cadáver, la llevaron al sanatorio para "mantenerlo en frío". Fuente: (LaGaceta)