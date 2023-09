Choque múltiple involucró a más de 30 vehículos: una persona falleció

Otro choque múltiple

Policiales Un muerto y varios heridos tras un choque en medio de viento intenso y tierra

Dos personas murieron en accidentes ocurridos en la ruta provincial 13, entre las localidades cordobesas de Villa del Rosario y Luque, y sobre la autopista Rosario-Córdoba, donde colisionaron al menos unos 30 vehículos en cadena. Ambos choques fueron provocados por una nube de tierra originada por fuertes vientos que soplaron en esas zonas del país.En el caso del accidente sobre la autopista Rosario-Córdoba, ocurrió a la altura de la localidad de San Jerónimo Sud, a raíz de la tormenta de viento y tierra que afecta a esta región.Allí colisionaron más de 30 autos, número aún no definido por las autoridades quienes reportaron un muerto y varias personas heridas, según fuentes policiales y Bomberos Voluntarios de la zona.El choque en cadena se registró en el kilómetro 330 de la Autopista Rosario-Córdoba, entre las localidades santafesinas de Carcarañá y San Jerónimo."La persona fallecida es una mujer mayor, que viajaba en un vehículo Renault Kangoo", precisaron los Bomberos.Los servidores públicos dijeron que decenas de personas "con heridas de distinta gravedad y otras con lesiones menores", fueron trasladados en ambulancias a centros asistenciales de Rosario y otros a la ciudad de Carcarañá.Lorena Millar, bombera de base que recibió el aviso del choque en cadena sobre la autopista, contó a Télam que la llamaron "del peaje, anunciando que en el kilómetro 330, entre San Jerónimo y Carcarañá, se produjo un choque en cadena hacia ambas manos".Y agregó que "el choque se produjo en ambas manos, tanto hacía Córdoba como para Rosario" y que inmediatamente se comunicó con "los bomberos de San Jerónimo, Roldán y Carcarañá".En el lugar trabaja personal policial de San Jerónimo, Policía de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y de Corredores Viales S.A.El siniestro ocurrió pasadas las 13 de hoy en una jornada con un intenso viento en toda la provincia, lo que generó polvo en suspensión y escasa visibilidad para transeúntes y automovilistas.Sobre los heridos, fuentes médicas informaron que cuatro están en observación, uno será operado y el resto con lesiones leves.Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las tormentas de arena o tierra pueden ocurrir cuando fuertes vientos arrastran grandes cantidades de polvo de suelos desnudos y secos a la atmósfera.Las tormentas de arena o tierra "constituyen peligros meteorológicos comunes en las regiones áridas y semiáridas. En general, están causadas por tormentas -o fuertes gradientes de presión asociados a ciclones- que incrementan la velocidad del viento en una amplia zona", explicaron desde la OMM.Para el meteorólogo argentino Jorge Fusco, este tipo de fenómenos "no es nada raro porque estamos en una etapa de transición donde los frentes fríos siguen avanzando y al moverse por zonas de sequía levantan polvo", dijo en diálogo con Télam, ratificando la información provista por la OMM.El meteorólogo rosarino agregó que "en esta época del año, donde las temperaturas suben en el norte y centro del país, cuando llegan los frentes encuentran masas muy opuestas, por delante calor y presión baja por detrás y más frio de altas presiones. Y esas diferencias de presión son las que producen el viento" que provoca las nubes de tierra, explicó.Ante la situación de entrar a una nube de tierra, los especialistas recomendaron reducir la velocidad hasta la mínima permitida, no detenerse en el camino ni en la banquina y utilizar balizas.