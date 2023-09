Robaron insumos de trabajo a joven peluquero: pide ayuda para recuperarlos

Un joven peluquero, Waldemar Salas, que recientemente había regresado de México con la esperanza de iniciar su carrera en Argentina, se convirtió en víctima de un robo.Salas, quien había regresado con "una mochila llena de sueños" después de estudiar y trabajar en México durante un año y medio, relató su triste experiencia: "El miércoles por la noche, casi jueves, volvía de una reunión con la propietaria de un lugar para instalarme con mis herramientas. Llevaba un maletín con máquinas, productos, secadores y todos mis insumos para trabajar. Al regresar de una parada en la calle Gualeguaychú, descubrimos que habían abierto la camioneta y se habían llevado absolutamente todo".En este sentido, el joven, optó por buscar apoyo a través de las redes sociales. "Estoy muy desesperado porque no es la primera vez que me sucede, y cuando hago la denuncia, no hemos llegado a otro resultado que no haya sido conseguir absolutamente nada", explicó.En este sentido pidió a quienes tengan información relevante que se comuniquen con él a través de su Instagram, @WaldemarSalas “Son mis herramientas de trabajo y hace varios días estoy sin trabajar porque eso es lo único que tengo”, concluyó el joven.