Secuestraron una moto a dos menores de edad que circulaban por la ruta 127

Ajenos a la conciencia del elevado riesgo que implicaba su conducta, dos menores de edad fueron demorados por uniformados de Conscripto Bernardi -departamento Federal-, cuando detectaron el irregular y peligroso desplazamiento del motovehículo.



Fuentes oficiales confirmaron que "en los primeros minutos de este sábado, una dotación observó que por la Ruta Nacional N° 127, circulaba en sentido Sur-Norte, una moto sin luces, con dos personas a bordo, quienes no llevaban casco".



"Anticipando la intención de los efectivos, se dieron a la fuga con dirección hacia la zona urbana de Conscripto Bernardi, por lo que se realizó un seguimiento controlado, a una distancia prudencial, a fin de no provocar un siniestro vial, hasta que, los mismos abandonaron la unidad e ingresaron a un domicilio de calle Malvinas de esa localidad", afirmaron desde la fuerza.



Al observar la motocicleta, la policía advirtió que posee un motor Appia, de 150 cc., con la numeración limada; lo que constituye una adulteración. Asimismo, al chequear el número de cuadro en el Registro de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios, se establece que es marca Corven Energy 110 cc., inscripto a nombre de un ciudadano del Departamento La Paz.



Con la intervención de la Unidad Fiscal de Federal se procedió al formal secuestro del birrodado y se individualizó al conductor -de 14 años de edad-, y a su acompañante de 17 años. (Estación Plus Crespo)