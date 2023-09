Docente atacada con palos y a disparos por su pareja “está aterrorizada”

La mujer sufrió golpes en su cabeza y disparos.

Una docente fue víctima de violencia de género por parte de su pareja, en Colonia Walter Moss, departamento San Salvador.Luego del hecho, el sujeto escapó a caballo y permaneció prófugo. El tremendo hecho ocurrió en una vivienda de una escuela rural.Al respecto, el jefe de la Departamental de Policía de san Salvador, Comisario Cristian Medrano, informó aque “la víctima, de 36 años, ya recibió el alta médica”. Sea.El sujeto la había golpeado salvajemente en la cabeza con una varilla de madera y le había disparado. Afortunadamente ningún proyectil impactó en el cuerpo.”, dijo Medrano al dar cuenta que en este momento la mujer está en una casa de guarda acompañada de familiares junto con el hijo de ambos, de cuatro años,. Asimismo, aseveró que la víctima deberá hacerse estudios médicos para descartar lesiones o futuras secuelas.En este sentido, Medrano detalló que, al entrevistar a la docente, ella dio cuenta que “”.Cabe recordar que según informó el personal policial de San Salvador, en un primer momento la docente, de 36 años, denunció que su pareja la había agredido y por lo tanto dispusieron medidas de restricción para que el hombre no se acerque a la víctima.Horas más tarde,. Debido a los golpes, la mujer fue trasladada al hospital General Campos por las lesiones sufridas.Medrano dio cuenta que el agresor “tiene antecedentes por casos de violencia de género contra su ex pareja”. Además, “le había quitado el celular a la víctima cuando huyó a caballo”.Luego de protagonizar la feroz agresión hacia la mujer,, a 15 km del lugar del hecho. Lamentablemente no lograron detenerlo.Luego de obtener el pedido de captura y detención del victimario, el viernes se logró establecer el paradero del mismo en Colonia Walter Moss, Estancia Los Tetenos.Al respecto, Medrano detalló que “se realizó un amplio operativo, para poder dar con el sujeto, que fue sorprendido cuando estaba a punto de huir hacia otro lado”.Detalló que la noche previa a la detención, en el norte entrerriano hubo un gran temporal y se le dificultó el ingreso a dicha estancia: “”, amplió.“En este momento, el sujeto está detenido en la Comisaría de San Salvador donde se negó a declarar”, cerró Medrano.