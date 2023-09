Embarazada que fue baleada está grave y lucha por su vida: “Recibió 15 disparos”

Policiales Balearon a un nene y a su mamá embarazada de ocho meses que perdió al bebé

Sabrina Vanina Maturano, una embarazada de 29 años, fue atacada por dos delincuentes que iban en moto y le dispararon. Producto del ataque, el bebé en su panza murió y ella sigue en estado crítico.La vicedirectora del Hospital Eva Perón Granadero Baigorria, donde la víctima está internada, indicó que la paciente recibió 15 disparos.El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Baigorria y Pérez, en Rosario, cuando la mujer transitaba con su hijo de 10 años, a quien una de las balas le rozó la espalda, pero afortunadamente está fuera de peligro. En cuanto a los atacantes, se dieron a la fuga en una moto color negra y son intensamente buscados por la Justicia.La doctora detalló que la víctima tiene múltiples heridas en sus piernas, brazos, pecho y panza. “Está en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica y está descompensada hemodinámicamente. Hubo que realizar resección de intestino delgado porque el compromiso mayor fue a nivel abdominal”, agregó.También, precisó que el bebé fallecido llevaba “36 semanas de gestación” y que la muerte de la criatura se habría dado porque la mamá sufrió “un desprendimiento de placenta” además de “un impacto de bala”. “Nosotros no pudimos establecer con precisión cuál fue la causa de muerte de la criatura, pero sí confirmamos que recibió un disparo”, determinó.La causa quedó a cargo de la fiscal Georgina Pairola, quien ordenó las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los agresores. En el lugar se incautaron diez vainas servidas.Los investigadores, en tanto, intentan determinar si el ataque tiene nexos con amenazas previas que había recibido la víctima. Además, una persona de su mismo apellido fue asesinada por múltiples disparos en febrero pasado en el barrio Santa Lucía de Rosario.Un testigo que ayudó a la víctima en el momento del ataque habló con Radio 2 y detalló: “La chica quedó tendida en el piso con disparos en los brazos, en la panza, en las piernas. Hablaba, estaba consciente. Lo que supe es que supuestamente pasó una moto y tiró. Otra cosa no sé. Este barrio es tranquilo, es la primera vez que veo algo así, quedé sorprendido. Yo a la mujer no la conocía”. (TN)