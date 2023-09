Balearon a un nene y a su mamá embarazada de ocho meses que perdió al bebé

Una joven de 29 años perdió un embarazo de ocho meses luego de haber sido atacada a tiros en la noche de este jueves en la intersección de Baigorria y José Julián Pérez, en el barrio Nuevo Alberdi de la zona norte de Rosario. Su hijo de diez años también sufrió disparos y fue rozado por una bala.La víctima, identificada como Sabrina Vanina M., fue trasladada al hospital Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria, donde quedó internada con pronóstico reservado. Le encontraron doce disparos en el abdomen, espalda y piernas. El hijo de la víctima, en tanto, no requirió de asistencia médica, confirmaron investigadores del caso a Infobae.De acuerdo a datos brindados desde la Unidad Regional II y desde el Ministerio Público de la Acusación, la mujer perdió el embarazo como consecuencia de las heridas de arma de fuego.Sabrina M. cursaba un embarazo de 36 semanas, según pudieron establecer los investigadores policiales que entrevistaron a familiares en la escena de la balacera, que es una zona de construcciones precarias. Los indicios brindados por testigos señalaron que los sicarios eran dos, tenían prendas oscuras, zapatillas blancas y se desplazaban en una moto negra, posiblemente una Honda CG Titan.“La chica quedó tendida en el piso con disparos en los brazos, en la panza, en las piernas. Hablaba, estaba consciente. Lo que supe es que supuestamente pasó una moto y tiró. Otra cosa no sé. Este barrio es tranquilo, es la primera vez que veo algo así, quedé sorprendido. Yo a la mujer no la conocía”, comentó a Radio 2 un vecino que encontró a la víctima tras sufrir el ataqueLas primeras actuaciones fueron llevadas a cabo por la fiscal Georgina Pairola, que ordenó el relevamiento de cámaras de toda la zona y entrevistas a la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal. Por el momento, no se pudo saber si la víctima había recibido amenazas previas al ataque, o si tiene relación con una persona de su mismo apellido que fue asesinada de múltiples disparos en febrero pasado en el barrio Santa Lucía, en la zona oeste.Peritos forenses que relevaron la escena incautaron diez vainas servidas, hallaron rastros y constataron un impacto de bala en un domicilio de la zona.Personal del Comando Radioeléctrico y de la subcomisaría 2ª determinó que la joven de 29 años tenía registrado un domicilio en el barrio Ludueña, en el distrito noroeste, otro foco de violencia, aunque testimonios tomados en el lugar dieron cuenta que la mujer viviría en la zona donde fue baleada.Rosario ya acumuló 192 víctimas de homicidios en lo que va del año, con dos heridos de bala que perdieron la vida tras ataques sufridos semanas atrás.