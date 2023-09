Estafa: imputaron a 31 personas que tomaron créditos y se declararon en quiebra

La estrategia

Quiebras casi inmediatas

Seis, con probation

Los otros imputados

La causa que actualmente, instruye el fiscal Mariano Budasoff reúne hechos ocurridos entre fines de 2020 e inicios de 2022. Se inició a partir de la denuncia radicada por el apoderado legal de la Asociación Mutual Unión Solidaria, donde se constató la situación de deudas incobrables de 31 personas.Empleados públicos están acusados de estafar a una mutual de Paraná: sacaban préstamos de bajo monto poco antes de ser declarados en quiebra. El endeudamiento reaparece como un signo de la crisis, y la quiebra como una peligrosa salida. Aunque en este caso en particular, se advierten sospechosas coincidencias con el modus operandi.La denuncia y las posteriores imputaciones, fueron por el delito de estafa: sacaban el préstamo a sabiendas de que no lo iban a pagar, ya que estaban en proceso de quiebra.El trámite para la solicitud del préstamo fue online, aunque algunos acusados mencionaron extraoficialmente que había un vendedor de la mutual que iba a las oficinas públicas a ofrecer los créditos. De igual modo, firmaron la documentación en la que juraban que no estaban en quiebra.Según se observa en el expediente, las dependencias del Estado donde trabajan los acusados son: el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el COPNAF, el Consejo General de Educación, Vialidad Provincial, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y la Policía de Entre Ríos.Algunos casos donde se evidencia la fecha de trámite del préstamo y la fecha de la sentencia de quiebra, así como los montos (en algunos casos, muy exiguos) de los créditos:. $ 29.036.: 9 de diciembre de 2020.. $ 31.297.: 7 de abril de 2021.. $58.191.: 9 de abril de 2021.. $ 27.575,76.: 10 de noviembre de 2021.. $ 57.676,77.: 4 de junio de 2021.. $ 11.543.: 25 de marzo de 2021.. $ 45.577.: 29 de noviembre de 2021.. $ 28989,90.: 18 de mayo de 2021.. $ 77.171,72.: 27 de abril de 2021.. $ 11.818,18.: 5 de agosto de 2021.. $ 12.733.: 14 de junio de 2021.. $ 37474,75 y $ 10.000.: 11 de febrero de 2022.. $ 4.403.: 29 de marzo de 2021.El pasado martes, hubo una audiencia en los Tribunales de Paraná, donde las partes acordaron la probation para seis acusados. Se trataría de la primera tanda de imputados que accede a este beneficio, asistidos por el abogado defensor Juan Pablo Temón.La suspensión de juicio a prueba incluye, además de tareas comunitarias, el pago de lo adeudado a la mutual. Todos los imputados tramitaron sus pedidos de insolvencia definitiva en el Juzgado Civil y Comercial de Concursos y Quiebras a cargo de Luis Ángel Moia.La causa continúa en trámite, para resolver la situación de otros 25 imputados. Alguno de ellos, terminarán con una condena ya que no pueden acceder al beneficio de la probation. Uno de los casos seguramente terminará en la cárcel, debido a que tiene una condena condicional por el delito de tenencia de material de pornografía infantil. Fuente: (Análisis)