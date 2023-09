Denuncian que niña de 13 años fue abusada por tres jóvenes: reclaman justicia

Andrea, madre de la menor, advirtió que "todavía no tenemos novedades de nada, por eso nosotros seguimos haciendo y seguiremos haciendo marchas hasta que paguen lo que le hicieron a mi nena", señaló frente a Tribunales, donde se manifestaron para pedir justicia."Nuestro abogado, el Dr. Carlos Conti, me dijo que en menos de tres días lo van a soltar", manifestó respecto al joven de 17 años a quien los familiares de la menor señalan como el responsable de abusar sexualmente de la menor de 13 años."Le van a dar arresto domiciliario y eso no puede ser porque este abusador vive a pocos metros de mi casa donde está mi hija, ¿de qué lado está la Justicia?”, cuestionó Andrea.A su vez, expresó su descontento al saber que hasta el momento hay solamente una persona detenida, mientras que la familia de la menor, señalan a tres jóvenes como los autores de semejante ataque.Por su parte, Sonia, tía de la niña abusada, comentó que "se tiene que hacer justicia con lo que pasó no puede ser que lo larguen porque es menor de edad"."Hoy le pasó a ella, yo tengo hijos, hay otros chicos en el barrio y puede volver a pasar un hecho de abuso", advirtió aPara sustentar sus dichos, posteriormente ambas mujeres exhibieron el parte médico extendido por los profesionales del hospital Delicia Concepción Masvernat cuando la menor ingresó al nosocomio el pasado 24 de agosto. El parte expresa: La niña es evaluada por el ginecólogo de guardia, quien constata que presenta desgarro vaginal y desgarro anal, por lo que ingresa de urgencia a quirófano."Eso es lo que le hicieron a mi sobrina y por eso nosotros vamos a seguir reclamando hasta que se haga justicia por Maca", advirtió su tía.