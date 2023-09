Video: Los precios de las prendas en el paseo de compras “Las Pulgas”

La Feria “Las Pulgas” es uno de los tradicionales paseos de compras de la ciudad. Ubicado en calle Perú 38, el lugar cuenta con una gran cantidad de puestos donde venden ropa, calzado, accesorios. Lo más buscado son las camisetas de fútbol. Este miércoles, Elonce dialogó con los vendedores quienes contaron sobre los precios, qué es lo más se vende y otros detalles.“Lo que más se venden son las camisetas de equipo de fútbol y lo que más sale son las de Messi y las de Boca”, expresó un vendedor, aal destacar que una camiseta para adultos tiene un valor de $6.000 y la de niños cuesta $5.500. Otra de las cosas que más se venden los shorts y medias de futbol.“Se venden más para los niños. Los precios aumentaron unos 1.500 por prenda. Y creemos que para el verano habrá un incremento en el precio de la ropa”, aseguró el vendedor.Al consultarle por los precios, el vendedor destacó que “una campera impermeable, tiene un valor de $6.500 y los conjuntos, hay muy variados, tienen un valor de $10.000. Los clientes son variados y hay algunos de años.En tanto, desde el puesto 15, donde venden ropa informal, la dueña señaló que “los jeans comienzan en 6.000 pesos y hasta 10.000 pesos. En tanto un buzo, tipo oversize, tienen un valor de unos 8.000 pesos”.Destacó que los precios van subiendo: “aunque nosotros tratamos de no hacerlo. El año pasado para renovar la temporada se necesitaban 500.000 pesos y ahora serán unos 800.000 pesos”, aseguró la mujer al detallar que “por esas cosas es que debemos estar 12 horas trabajando”.Al ser consultada por los compradores, dijo que “ahora compran solo para que el que necesitan y los adultos van siguiendo con lo que tienen. Tratamos de vender calidad y que las prendas les duren a muchos hermanos”.“Los precios están por las nubes y si o si debemos remarcar, sobre todo los buzos y jean, cuyo valor es de unos 10.000 pesos. La lencería también sufrió incrementos. La prenda es de Buenos Aires y antes de Bolivia, pero ahora ya no, porque con el cambio no conviene, la devaluación argentina es mucha”, cerró.