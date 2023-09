Pena condicional para acusado de intentar agredir a su ex pareja con un machete

Policiales Detuvieron a un sujeto que quiso agredir con un machete a policías

El violento que se presentó en la casa de su expareja con un machete y se trenzó en pelea con dos policías fue condenado a una pena de un año de prisión en suspenso y dos reglas de conductas. La sentencia recayó sobre Luis Ángel Ruiz Díaz, de 30 años, quien en el marco de un juicio abreviado admitió los delitos de desobediencia judicial, daños, violación de domicilio y amenazas calificadas.Se trata del caso ocurrido en la localidad de Santa Elena, departamento La Paz, la madrugada del pasado domingo 6 de agosto. Aquella noche el sujeto ingresó a la casa de su ex, de 44 años, con un cuchillo de 50 centímetros de hoja y con claras intenciones de agredirla.Tras el hecho, la víctima manifestó en diálogo con diario Uno que fue "un intento de femicidio". Entonces también cuestionó a la fiscal por un comentario sobre el uso del botón antipánico: "Le dije a la fiscal que él entró con un arma y venía decidido a matarme. Él venía a buscarme pensando que estaba sola. A eso volvió. La fiscal me dijo que yo tenía todas las medidas de prevención, que tenía el botón antipánico, que lo podía activar en cualquier momento. Le dije: '¿en qué momento querés que lo active, cuando esté encima mío? No puedo agarrar el teléfono y buscar la aplicación. Ese día alcancé a salir corriendo descalza cuando entró y empezó a pegarle a mi amigo. El teléfono quedó arriba de la mesa, no pude presionar el botón antipánico, ¿qué estás esperando? ¿que me encuentren muerta para hacer algo? No me decía nada, me miraba nomás".Exactamente un mes después del grave hecho de violencia, el caso se resolvió con un juicio abreviado. El acuerdo fue presentado ayer por la fiscal Valentina Ayala y el defensor Martín Millán y este miércoles el juez de Garantías de La Paz, Ramón Lell, lo homologó en todos sus términos. Cabe señalar que el mismo contó con el consentimiento de la víctima, quien logró que se modifique una parte sustancial del acuerdo que, en una primera instancia, era más beneficioso para el imputado.De acuerdo a la resolución, el juez Lell dispuso para Ruiz Díaz, además de la pena condicional, el cumplimiento de reglas de conducta durante un plazo de dos años, entre las que se destaca la prohibición de contacto por cualquier medio o realizar cualquier tipo de actos molestos, violento y/o perturbado hacia su expareja.También tiene prohibido acercarse "en un radio inferior a los 200 metros del domicilio de la víctima, como en cualquier lugar público o privado en el que la joven se encuentre". Entre las medidas se destaca que deberá dar aviso a la Comisaría de Santa Elena "del día concreto y el rango horario en el que ingresará y egresará de la localidad, con motivo del régimen de comunicación con sus hijos menores, que serán dos sábados al mes, ingresando y egresando de la ciudad en un mismo día, solo pudiendo permanecer en dicha localidad a dichos fines".Además, se ordenó el decomiso del machete marca Colombia, con una hoja de 50 centímetros, y comunicar la resolución al Registro Nacional de Reincidencia, a la Jefatura Departamental La Paz y al Juzgado de Paz de Santa Elena.