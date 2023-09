Le fracturan el maxilar de una patada a una joven afuera de un boliche: video

Una joven de 19 años se encuentra gravemente herida tras recibir una patada en la cara, que le provocó la fractura del maxilar y la pérdida de piezas dentales, durante un enfrentamiento callejero que se produjo este fin de semana a la salida del boliche bailable "Gigante MegaDisco", en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino del sector, que aportó a la madre de la víctima la secuencia de la agresión, que será incorporada como prueba.En las imágenes captadas durante la madrugada del pasado domingo, se ve a tres mujeres que atacan a sus circunstanciales rivales y el momento de la patada en la cara que recibe la joven, que queda desmayada en la calle.Lucía, la madre de la víctima identificada como Natasha, reveló: "Es increíble cómo la golpean a Naty, con qué ensañamiento, y por lo que pudimos averiguar la agresora es una profesora de taekwondo que le da una patada en la cara y no alcanza a dar la segunda porque interviene un vecino".Por el hecho, identificadas como Antonella Millatureo, Bárbara Iturra y Jaqueline Bordón, de 26, 29 y 31 años, que fueron liberadas este lunes luego de una audiencia en la que la jueza, Lilián Cecilia Borquez, quien formalizó la acusación a una por "lesiones graves".En tanto, a las otras dos agresoras, no se les formalizó la imputación por "presuntas lesiones leves" porque "no se han realizado las denuncias", indicaron desde la fiscalía de Comodoro Rivadavia.el domingo a la madrugada en el hospital regional de Comodoro Rivadavia, del que ya fue dada de alta."Las imágenes que se difundieron las pude conseguir yo, porque me encargué personalmente de llegar hasta el lugar donde se produjo el episodio, según me contaron las primas de Naty con quienes estaba, donde todavía hay manchas de sangre y un vecino de una casa particular al que le pedí si me las mostraba gentilmente accedió", sostuvo la madre.Según fuentes de la seccional segunda de policía de Comodoro Rivadavia que tiene jurisdicción sobre la zona, los incidentes en las afueras de ese local bailable son recurrentes."Es lo de siempre, en el interior del boliche los problemas no ocurren porque hay una guardia interna con patovicas que los sacan, pero una vez afuera es el tema" indicaron los uniformados de la policía del Chubut, consultados por Télam.La madre de la víctima reconoció que las agresoras, además de ser más grandes que su hija, "estaban demasiado alteradas para actuar como lo hicieron"."Gigante MegaDisco" es un local bailable ubicado en calle Ameghino entre Leandro N. Alem y Alvear, en plena zona céntrica de la ciudad chubutense.De acuerdo con las fuentes consultadas, la fiscalía tiene seis meses de plazo para realizar la investigación y presentar la acusación.En la audiencia participaron la fiscalía que fue representada por el procurador Facundo Oribones, en tanto que la defensa pública de las tres mujeres que quedaron detenidas fue ejercida por Vanesa Vera.El caso está a cargo de la fiscal Andrea Rubio.Comodoro Rivadavia es la ciudad más poblada del Chubut, ubicada a 390 km. al sur de Rawson, la capital de esta provincia.