Joven desaparecida en La Paz: “Hace 6 meses se había separado”, dijo su hermana

Inés Guadalupe Villalba, una joven de 26 años, está desaparecida desde el jueves 31 de agosto en La Paz. Vestía musculosa bordó, zapatillas negras y pantalón marrón. Mide 1,70 mts, pesa 50 kilos aproximadamente, tez blanca, cabello castaño oscuro y ojos verdes.Nadia continuó: "Guada tiene 26 años, una niña de cinco años que la espera, y desapareció el miércoles. Una cámara de la Municipalidad la filmó caminando en el Boulevard hacia el lado de la curtiembre, donde dobló a las 13:22, y después no encontramos una cámara que nos dé esperanza de que ella salió de ese lugar, de que no esté en el río".La situación emocional de Guadalupe era delicada, según su hermana: "Ella estaba transitando una situación emotiva y emocional. También pensamos en esa posibilidad, pero no nos hacemos la idea".Nadia relató los pasos que han seguido desde la desaparición: "Ese mismo día, pero por la noche, mis padres fueron a la Jefatura para realizar la denuncia. Fiscalía actuó de inmediato, y al día siguiente comenzamos la búsqueda. Este es el segundo rastrillaje que hacemos, ya que el primero fue el sábado".Guadalupe dejó su celular en casa, su billetera con su documento, pero llevó sus anteojos, cigarrillos y un encendedor. Estuvo por la mañana con una amiga compartiendo mates y ya prestó declaración.Asimismo, Nadia, concluyó: "Ella estaba en casa de mis papás, y hace seis meses se había separado. Guadalupe tiene que volver, y nosotros la estamos esperando. Todavía el jefe encargado del operativo no nos ha llamado, pero lo haremos pronto para obtener información. Hoy fue un buen rastrillaje porque estuvo muy intenso y con mucha gente. Queremos descartar posibilidades".