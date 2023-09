Desalojaron a un hombre que habría usurpado una casa en barrio 500 Viviendas

Momentos de tensión se vivieron este martes en horas de la tarde en el barrio 500 Viviendas, el cual está ubicado en zona de calle Báez y Montiel, de Paraná.Una mujer llegó a su casa, la cual todavía no habita, y se encontró con que un hombre se la habría usurpado.“Me entregaron la vivienda hoy y cuando llegué estaba usurpada. El hombre que estaba adentro me dijo que la casa era de él. Busqué por todos lados una casa con la misma numeración, la 167, y no había”, relató aAdriana Olguín.En ese sentido, aseguró que “él estaba solo. Le dije que esta era mi casa, que yo tenía la numeración 167 y me dijo que no, que averigüe bien. Se fue y no me dijo más nada, no me mostró papeles para ver si era titular, nada”.“Había traído pocas cosas: un colchón, una garrafa, una mesita chiquita y una cortadora de pasto. Hace poco que se instaló porque los vecinos dijeron que el sábado vino y el domingo se enganchó la luz. Cuando llegué y me encontré con esta situación sentí nervios, no sabía qué hacer. Es tu vivienda, tu casa que esperás con tanto anhelo, y está usurpada”, agregó.Inmediatamente se dirigió a la comisaría a realizar la denuncia “mientras hacía el trámite me llamaron avisándome que se juntaron todos los vecinos a tomar intervención y empezaron a sacarle las cosas de la casa al hombre”, aseguró.Y resaltó: “Estoy muy agradecida a todos los vecinos porque si no fuera por ellos tengo que esperar a que la justicia tome intervención y no sé si la volvía a recuperar a la casa. En esta vivienda vamos a vivir mis hijos y yo, ahora a disfrutarla”.En el lugar intervino personal policial.