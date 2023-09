Aún no abrió su negocio y ya le robaron tres veces: “No me dejan trabajar”

que se proyecta como la sucursal de una fábrica de pastas en barrio San Agustín de Paraná; ya es la tercera vez que el comercio es blanco de los delincuentes.rescató el testimonio de la damnificada quien, tras lamentar las pérdidas ocasionadas, reveló:“La vez anterior,del techo de durlock; volvimos a hacer todo y, ahora, robarony otras cosas tenían preparadas, pero no alcanzaron a llevárselas, como la pala, que quedó, no la robaron., Mirta.La comerciante, que se mostró “angustiada y con rabia”, reafirmó:, lamentó la comerciante; es que, de acuerdo a lo que explicó, el local se proyecta como una sucursal de la fábrica de pastas de calles 1º de Mayo y Acebal “para que mis hijos y nietos puedan salir adelante y a todos los que podamos ayudar”.sentenció la dueña del local de calles 1º de Mayo y Martín Pescador. “Cuesta mucho por los precios de la harina y todos los insumos, además, se suman las pérdidas por los robos y los destrozos”; es que, tras el hecho de inseguridad, tiene que pagar el material sustraído y a los trabajadores que lo instalan. “Todo es plata”, remarcó.En relación al accionar de los delincuentes, la comerciante comentó que barretearon una puerta e ingresaron “por un rincón”. “Estábamos en la búsqueda de precios para instalar alarmas de seguridad, pero no llegamos porque ellos (los ladrones) llegaron antes”, reveló y acotó que,Finalmente, la mujer imploró a vecinos de calles Montiel y 1º de Mayo que tengan filmaciones de cámaras de seguridad que hayan registrado el paso de los delincuentes que, por favor, las aporten a comisaría o fiscalía; lo mismo si les ofrecen los elementos robados.